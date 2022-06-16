«Вышел покурить и пропал»: в Новосибирске исчез со двора дома 67-летний мужчина

«Вышел покурить и пропал»: в Новосибирске исчез со двора дома 67-летний мужчина
«Вышел покурить и пропал»: в Новосибирске исчез со двора дома 67-летний мужчина
Вчера, 12:23ОбществоФото: «ЛизаАлерт»

В Новосибирске ищут 67-летнего пенсионера с потерей памяти

Пенсионер Леонид Ишутин из Октябрьского района Новосибирска без вести пропал 15 июня. Его поисками уже сутки занимаются волонтеры «Лиза Алерт».

По данным поисково-спасательного отряда, 67-летний мужчина вышел покурить во двор своего частного дома и бесследно исчез. Он также не говорил, что собирается куда-то уезжать.

«Новосибирец уже год на пенсии и находится под присмотром родственников так, как имеет проблемы с памятью. Днем 15 июня он вышел во двор покурить, но не взял с собой собаку, как делал раньше. Там его не обнаружили – он пропал», - рассказала Atas.info руководитель «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Отряд вчера объявил сбор волонтеров на поиск Леонида в Октябрьском районе. Сейчас работы продолжаются.

Приметы пропавшего: усы, седые волосы, рост 185. Вышел из дома в камуфляжных штанах и сером свитере.

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