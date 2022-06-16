«Вышел покурить и пропал»: в Новосибирске исчез со двора дома 67-летний мужчина

«Новосибирец уже год на пенсии и находится под присмотром родственников так, как имеет проблемы с памятью. Днем 15 июня он вышел во двор покурить, но не взял с собой собаку, как делал раньше. Там его не обнаружили – он пропал», - рассказала Atas.info руководитель «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.