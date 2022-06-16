Взрывчатку нашли в квартире на Челюскинцев в Новосибирске - здание эвакуировали

Взрывчатку нашли в квартире на Челюскинцев в Новосибирске - здание эвакуировали
Взрывчатку нашли в квартире на Челюскинцев в Новосибирске - здание эвакуировали
Вчера, 14:34ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Взрывчатку нашли в квартире на Челюскинцев в Новосибирске

Боеприпасы обнаружили жильцы в квартире жилого дома на улице Челюскинцев в Новосибирске 16 июня. Они вызвали полицию.

Днем в дежурную часть МВД позвонили местные жители, которые сообщили о подозрительных предметах в одной из квартир дома. Здание эвакуировали, когда приехали правоохранители и саперы Росгвардии.

«Взрывотехники проверили находку, которая представляла угрозу новосибирцам. Предметы вывезли на полигон, где уничтожили», - сообщили Atas.info в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Полицейские выясняют, каким образом взрывчатка попала в квартиру на Челюскинцев.

Напомним, ранее новосибирцы нашли взрывное устройство в пакете у дома по улице Есенина. Боеприпасы уничтожили саперы Росгвардии.

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