Кортеж лидера Мьянмы промчался по Бердскому шоссе в Новосибирске

Кортеж лидера Мьянмы промчался по Бердскому шоссе в Новосибирске
Кортеж лидера Мьянмы промчался по Бердскому шоссе в Новосибирске
Вчера, 09:41ОбществоФото: пресс-служба НГУ
В субботу вечером новосибирцы заметили кортеж с мигалками, который двигался по Бердскому шоссе в сторону Академгородка. Делегация Республики Союза Мьянма во главе с лидером государства Мин Аунг Хлайном посетила Новосибирский государственный университет

Вечером в пятницу, 15 июля, правительственная делегация Мьянмы, которую возглавлял глава государства Мин Аунг Хлайн, провела переговоры с руководством НГУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, речь шла о привлечении студентов республики на программы магистратуры и аспирантуры.

По словам Мин Аунг Хлайна, Мьянма рассматривает Россию как стратегического партнёра Мьянмы. В этой связи 1 июля было подписано распоряжение о безвизовом режиме для граждан Российской Федерации, сообщает портал "Родные берега".

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