Нелегалы торгуют арбузами посреди дороги в Новосибирске

По словам свидетелей, больше всего торговцев стоят на улице Хилокская. Большая часть арбузов и дынь просто лежат на земле. В стороне Хилокского рынка незаконную торговлю можно заметить почти на всех главных улицах.
Продавцы стоят на двух сторонах дороги. Кто-то торгует прямо из машины, кто-то ставит ящики и стоит, а где-то стоят ГАЗели.
«Каждый день езжу на работу в том районе, проезжая Хилокский рынок. Уличная торговля – это уже как неотъемлемая часть. Не знаю, кто там берет эти грязные фрукты и овощи. Откуда продавцы их закупают и в каких условиях хранятся»,
рассказала Алёна в беседе с Atas.info
При этом большинство новосибирцев уверены, что фрукты хранятся в антисанитарии почти везде. Как в обычных магазинах, так и у уличных торговцев. А закупают их на этом же Хилокском рынке у оптовиков.