Нелегалы торгуют арбузами посреди дороги в Новосибирске

Нелегалы торгуют арбузами посреди дороги в Новосибирске
Нелегалы торгуют арбузами посреди дороги в Новосибирске
Вчера, 17:55ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске продают арбузы прямо на дороге

В Ленинском районе Новосибирска вновь заметили нелегалов, которые торгуют фруктами посреди проезжей части. Информацию предоставили Atas.info очевидцы.

По словам свидетелей, больше всего торговцев стоят на улице Хилокская. Большая часть арбузов и дынь просто лежат на земле. В стороне Хилокского рынка незаконную торговлю можно заметить почти на всех главных улицах.

Продавцы стоят на двух сторонах дороги. Кто-то торгует прямо из машины, кто-то ставит ящики и стоит, а где-то стоят ГАЗели.

«Каждый день езжу на работу в том районе, проезжая Хилокский рынок. Уличная торговля – это уже как неотъемлемая часть. Не знаю, кто там берет эти грязные фрукты и овощи. Откуда продавцы их закупают и в каких условиях хранятся»,

рассказала Алёна в беседе с Atas.info

При этом большинство новосибирцев уверены, что фрукты хранятся в антисанитарии почти везде. Как в обычных магазинах, так и у уличных торговцев. А закупают их на этом же Хилокском рынке у оптовиков.

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