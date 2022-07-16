Разводят на анализы: новый вид мошенничества появился в Новосибирске

Разводят на анализы: новый вид мошенничества появился в Новосибирске
Разводят на анализы: новый вид мошенничества появился в Новосибирске
Вчера, 13:37ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Жертвами мошенников могут стать люди, недавно сдававшие медицинские анализы. Раздается звонок, якобы, из клиники, и собеседник сообщает, что выявлено опасное заболевание. Спастись можно, только купив дорогое лекарство

Новая мошенническая схема появилась в Новосибирске. Жертвами в первую очередь могут стать пожилые люди, недавно сдававшие медицинские анализы в поликлинике. О подобной истории, которая произошла на днях с мамой одного из избирателей, рассказала депутат горсовета Светлана Каверзина.

"Она сдавала анализы в поликлинику. Звонок якобы из облбольницы. Называют по имени-отчеству, спрашивают про "сдавали ли вы недавно анализ крови?", узнают, что сдавала, переключают на якобы врача-инфекциониста, он информирует, что у нее якобы выявлено редкое инфекционное заболевание, и он сейчас вышлет специальную бригаду, чтобы ее изолировать в инфекционную больницу", - рассказала Каверзина.

Естественно, что пенсионерка не хочет на карантин, и тогда псевдомедик говорит, что есть вариант использования на дому экспериментального лекарства, разработанного в Санкт-Петербурге. Но его необходимо приобрести за свой счет. И собеседник пожилой женщины готов прямо сейчас переключить ее на разработчиков препарата.

Диалог прервал сын, который вернулся домой, сообщила Светлана Каверзина. По ее словам, с таким способом мошенничества она сталкивается впервые и призывает новосибирцев не поддаваться на подобные провокации.

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