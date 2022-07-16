Уникальный центр детской реабилитации построят под Новосибирском

На берегу Бердского залива появится центр для реабилитации детей с различными заболеваниями. Он будет принимать маленьких пациентов из разных регионов России

В пригороде Новосибирска, на берегу Бердского залива продолжается строительство детского реабилитационного центра федерального уровня. Он будет принимать пациентов с с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Сейчас на стройплощадке идут работы по прокладке коммунальных сетей, ведется строительство газовой котельной, заливка фундамента для главного корпуса и здания стационара. Центр рассчитан на проживание 300 детей вместе с родителями, ввод в эксплуатацию намечен на август 2024 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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