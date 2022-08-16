«20 главных событий России за 20 лет»: Чемпионат мира по футболу поставил рекорд

В 2018 году Россия впервые приняла главное футбольное событие планеты. Чемпионат мира по футболу посетили десятки тысяч иностранных туристов. Миллионы фанатов игры номер один следили за матчами мундиаля по телевизору или в интернете. Чемпионат мира по футболу стал триумфом нашей страны не только на игровом поле, где сборная России ступила более чем достойно, но и в плане подготовки и организации мероприятия. Главная сложность организации такого события — это необходимость иметь несколько стадионов экстра-класса, так как игры чемпионата идут одновременно. Кроме того, у России есть своя особенность — это ее размеры и большие расстояния, которые приходилось преодолевать командам и болельщикам. В каждом городе мундиаля нужно было иметь необходимое количество отелей, ресторанов, соответствующую мировому уровню транспортную инфраструктуру. Кроме того, нужно было подготовить «культурную программу», чтобы туристы посмотрели не только футбол, но и достопримечательности.