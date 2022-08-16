«20 главных событий России за 20 лет»: Чемпионат мира по футболу поставил рекорд

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В 2018 году Россия впервые приняла главное футбольное событие планеты. Чемпионат мира по футболу посетили десятки тысяч иностранных туристов. Миллионы фанатов игры номер один следили за матчами мундиаля по телевизору или в интернете. Чемпионат мира по футболу стал триумфом нашей страны не только на игровом поле, где сборная России ступила более чем достойно, но и в плане подготовки и организации мероприятия. Главная сложность организации такого события — это необходимость иметь несколько стадионов экстра-класса, так как игры чемпионата идут одновременно. Кроме того, у России есть своя особенность — это ее размеры и большие расстояния, которые приходилось преодолевать командам и болельщикам. В каждом городе мундиаля нужно было иметь необходимое количество отелей, ресторанов, соответствующую мировому уровню транспортную инфраструктуру. Кроме того, нужно было подготовить «культурную программу», чтобы туристы посмотрели не только футбол, но и достопримечательности.
Чемпионат мира 2018 года стал одним из самых дорогих в истории. Россия вложила в подготовку к мероприятию 679 млрд рублей или почти $11 млрд. Так основные расходы в размере 551 млрд рублей или почти 81% связаны со строительством стадионов, тренировочных полей и транспортной инфраструктуры. ЧМ-2018 года принимали 12 стадионов и семь из них были построены с нуля. Кроме того, в стране появились 92 тренировочных поля.
Транспортная инфраструктура вытянула на 352,5 млрд рублей. Значительная часть этих средств пошла на строительство и реконструкцию аэропортовых комплексов. Например, в Ростове был построен абсолютно новый аэропорт Платов. Кроме того, в регионах было вложены средства в ремонт фасадов домов в центре городов, дорог, пешеходных зон, систем канализации, приобретение новых автобусов, машин скорой помощи и массы всего необходимого, что «отработало» месяц чемпионата и осталось служить регионам.
Что страна получила от этого чемпионата? Кроме атмосферы праздника, который захватил Россию на все лото 2018 года, мы получили мощный импульс для туристической сферы. Многие из иностранцев, приехавших посмотреть на игры, остались в России или вскоре приехали снова как туристы, посмотреть красоты, которые не успели посетить во время мундиаля.
Кроме того, наследием чемпионата стала масштабная транспортная и спортивная инфраструктура. Новые стадионы стали домашними для региональных клубов, тренировочные поля достались спортивным школам.
Каждый потраченный рубль на подготовку к чемпионату мира был не просто расходами, а инвестициями. Это значит, что на эти средства создавались рабочие места, формировались заказы для малого и крупного бизнеса, платились налоги. Такие вложения стали стимулом для развития регионов, дали приток «на места» живых денег. Спортивные события такого уровня всегда нечто более, чем просто футбольный турнир. Они всегда оставляют заметный след не только в истории, но и экономике стран. Несомненно, чемпионат мира по футболу 2018 года стал важной вехой в развитии отечественного спорта.