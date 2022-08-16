Новосибирцы в шоке: потопы, метро ждет счастливый финал, сентябрь будет холодный

Жители Новосибирска 16 августа активно обсуждают возможное строительство новых станций по Дзержинской линии метрополитена. Также многих волнует погода в сентября – она будет холодная. Atas.info собрал самые актуальные новости за этот день.

Продлению Дзержинской линии метро в Новосибирск быть – когда этого ожидать? В Новосибирске запланировали построить станции «Молодежная» и «Северная», а также метродепо «Волочаевское» за 26,7 миллиардов рублей, но о сроках говорить пока рано – это может произойти лишь спустя много лет. По планам муниципалитета на 2023 и 2024 годы предусмотрены расходы только на строительство станции «Спортивная». Однако есть и успех – хотят откорректировать сметную документацию продления Дзержинской линии от «Золотой нивы» до «Молодежной». Мэрия Новосибирске планирует получить бюджетный кредит на развитие новосибирского метрополитена, а также найти финансирование на создание проекта. Сентябрь будет со снегом и минусовой температурой, но сначала ожидается тепло Всего две недели осталось до наступления осени, а многие уже бьют тревогу, ведь синоптики прогнозируют заморозки и даже снег. Однако есть и спокойные вести – в начале месяца будет стоять хорошая погода, что можно будет даже спокойно гулять без шапки. Настоящая осень наступит со второй недели – температура будет опускаться до -2 градусов ночью, а дожди почти не будут прекращаться. Первый снег в 2022 году в Новосибирске ожидается 24 сентября. Мэр Новосибирска возмутился системными потопами на дорогах Новосибирска Начальник департамента транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии Константин Васильев признал, что ливневая канализация «не в полном объеме справляется со своей работой». При этом об остановках движения он сказал, что они «не критичны», измерялись «в десятках минут». Мэр не согласился с его оценкой и назвал проблему «системной». Причиной такого явления он назвал улицу Мясниковую, ведь раньше потоки воды распределялись на грунт, то сейчас они по ней как по лотку добавляются к тем, что идут по другим. Теперь департаменту транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии совместно с администрацией Калининского района поручено разработать «техническое решение» проблемы.

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