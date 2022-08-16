Сроки сезонов охоты сместились в Новосибирской области в 2022 году

По словам главы Минприроды области, прежней осталась добыча на водоплавающую дичь. Охотникам начнут выдавать разрешение на отстрел этого вида зверей уже в конце августа. А вот на добычу других животных появились изменения.
«Этот сезон будет экспериментальным. Расширены сроки охоты, согласно законодательству РФ. Охота на косуль начнется не в ноябре, как это было раньше, а с 1 октября. На лося можно идти с 15 сентября, а не через два месяца. Добывать зайца, лисицу разрешат в тот же срок», - отметил министр на пресс-конференции в ТАСС 16 августа.
Весной также смещаются сроки открытия охотничьего сезона. В Южных районах добыча стартует с 26 апреля по 5 мая, в Северных с 30 апреля по 9 мая. Охотникам разрешат отстреливать самцов тетерева, глухаря с 16 апреля в течение 10 дней.
Алексей Севастьянов напомнил, что охотникам запрещено использовать нарезное оружие при добыче птицы. Также под запретом промысел с тепловизором и световыми устройствами с этого года, за исключением охоты на кабана и медведя с вышек.