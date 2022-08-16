В Новосибирске муж пытается отобрать двоих детей у жены, выставляя ее сумасшедшей

Ольга познакомилась с Сергеем в 2015 году. На тот момент сибирячка в одиночку воспитывала дочь Вику от первого брака и ей было очень важно, как ребенок отнесется к новому папе. Все тревоги женщины по этому поводу развеялись, когда они познакомились. Но счастье длилось не долго…
«Меня подстегнуло то, что с моей дочерью у него сразу заладились отношения. Это было главным аргументом к тому, что мы будем вместе. Сергей всегда гулял с Викой, учил кататься на велосипеде, делал с ней уроки, в общем всячески помогал. В то же время он всегда заговаривал о том, что хочет уже своих детей. Такие разговоры начались буквально сразу, когда мы начали жить вместе. Я была не против, но не торопилась с этим, ведь у меня уже есть ребенок. Спустя некоторое время мы всё же начали планировать беременность. Муж очень настаивал на детях, а я настаивала на женитьбе. Однако уже с этим он не торопился», - рассказывает Atas.info Ольга.
Сибирячка мечтала о нормальной, состоявшейся семье. Она совсем не планировала рожать ребенка человеку, который по факту являлся сожителем. И как будто по воле судьбы Ольга долго не могла забеременеть. Из-за этого Сергей даже хотел с ней расстаться.
«Ему просто надоело ждать, когда это случится. У меня сразу поменялось к нему отношение. Он как будто хотел от меня только детей и больше ничего. Это было странно…Вот мне все говорили подруги, он что видит в тебе только инкубатора. Ведь даже замуж не звал, этой темы избегал всячески. Как-то Сергей сказал, что уходит от меня. Уж было всё, расстаемся так расстаемся, но я оказалась на тот момент беременной. После этой новости он просто развернулся на 180 градусов. Вы не представляете, каким милым, нежным мужчиной стал. Начал заботься, на руках носил, по дому помогал, мне ничего делать не позволял. Раньше мы постоянно ругались, а в этот период было затишье. И мы всё-таки официально оформили брак, за 2 недели до родов. Но я так, конечно, не хотела, по залету…Но подумала, что нашим детям нужен отец, мало ли, что со мной может случиться. Идиллия прошла после родов, начался кромешный ад», - делится женщина.
Ольга рассказала, что вторая беременность далась ей нелегко. Каждый день мучал токсикоз, болела грудь, ныло всё тело. Но Сергей тогда проявлял заботу. Эта поддержка нужна была ей и после родов, однако она её в тот момент не ощутила.
«Я сильно уставала одна с младенцем на руках. Ещё тело не переставало болеть, иногда впадала в какую-то депрессию. Муж подливал масла в огонь по возвращении домой. Кричал на меня за то, что ничего не приготовлено. Он помогал в основном вне дома: в магазин сходить, Вику из школы забрать. Я её всегда сама купала, кормила, было пару раз, когда он её покачал ночью. В эмоциональном плане поддержка точно не чувствовалась. И кстати, когда у него родилась своя, моя ему сразу перестала быть интересна. У них начались постоянные ссоры. Спустя время мы ему в итоге, вдвоем с Викой надоели, и он опять заявил о разводе».
Однако разойтись паре опять не получилось – Ольга снова забеременела. И в это раз она ждала сына, но Сергей уже не так радовался, наоборот даже расстроился.
«Он хотел уже избавиться от нас, а тут ещё ребенок. Его это вынудило остаться, но такой заботы, как при первой беременности не было и видно. Скандалы продолжились на пустом месте, а у меня гормоны шалят, ещё маленькая Поля на руках. Было просто не выносимо. Ведь уже мы просто не могли выносить друг друга, но он как такой порядочный мужчина остался. У нас родился сынок Саша в 2020-м году. Обычно все отцы мечтают о сыне, а он был холоден к нему. Можно сказать, совсем даже к Саше не подходил, а на руки его брал только когда я просила. Очень редко».
Несколько лет назад семья переехала в новую квартиру, которую они взяли в ипотеку. Ольга надеялась, что смена обстановки пойдет на пользу их с Сергеем отношениям, но всё стало только хуже. Но там у мужа появился новый повод для каждодневных скандалов.
«У нас завелись мыши. Моя старшая дочь их очень боялась и иногда подвизгивала, когда их замечала. А муж вместо того, чтобы успокоить ребенка, только срывался на него. Ему всегда жутко не нравится, когда кто-то кричит, громко, эмоционально разговаривает. Его это прям выводит из себя. Ну мы же девочки, не роботы. Понятно, что мы иногда может пошуметь, даже посмеяться было нельзя. Однажды из-за его бзиков Вика вообще сбежала из дома».
В тот день Ольга ушла на работу, а Вику оставила с мужем. Сергей собирался помочь дочери с уроками. Взгляды на одно из заданий в учебнике у них разошлись, и они поругались. Девочка, выслушав от мужчины придирки сбежала из дома.
«Муж всегда давил на всех эмоционально. Он никогда никого не бил, агрессию проявлял словесно или взглядом заставлял провалиться сквозь землю. Ребенок просто не выдержал…Я уже после узнала, что Сергей даже не стал её останавливать. Якобы сказал, что она бы начала кричать, а ему этого не надо слышать, как и соседям. То есть он просто отпустил 11-летнюю девочку одну в мороз неизвестно куда. Я, вернувшись домой, обратилась в полицию и пошла Вику сама искать. Беременная бегала по сугробам, но в итоге нашла буквально сразу. Она не уходила далеко от дома. Ситуация, казалось бы, закончилась благополучно, но к нам пришли в один из дней сотрудники ПДН. Обвинили во всех грехах и сказали, что иногда будут нашу семью проверять. При этом уже в тот момент мой муж почему-то вкинул им фразочку, что я сумасшедшая так, что простите. Может я и выглядела такой – я была беременна сыночком, гормоны бушевали, да и дочь убегает…Только сейчас я понимаю, к чему все его слова были».
Примерно год назад, со слов сибирячки, произошел ещё один побег из семьи. Только в этот раз муж сбежал вместе с двумя малышами.
«Мы отдыхали на озере под Новосибирском. Вернулись в город, припарковали машину, я на 20 минут отошла с Викой по делам, а когда вернулась мужа с малышами уже не было. Я подумала, что они просто отъехали куда-то, но немного прождав их, всё-таки позвонила Сергею. И по телефону он заявил о разводе и о том, что забрал себе наших детей и больше не вернется. Я впала в истерику, отбегала все полицейские участки, но там даже не стали на это реагировать – он же отец. Спустя некоторое время он сам всё же вернул мне детей. Сашу привез через день, он ещё на грудном вскармливании и не может без меня даже уснуть. А Полину через 10 дней при содействии полиции. Оказалось, муж планировал увести и старшую Вику, но она категорически отказалась. Сейчас он хочет забрать маленьких, но уже через суд. То есть тогда с ними не справился, решил поиграть в отца ещё раз».
После случившегося в 2021-м дети этот год живут с матерью, но Сергей, не желая с ними встречаться только «по воскресеньям», обратился в суд Заельцовского района Новосибирска. Со слов Ольги, он пытается навсегда разлучить её с малышами и для этого выставляет перед правоохранителями её сумасшедшей.
«Через суд муж потребовал провести медицинскую экспертизу относительно моего психического здоровья. И это всё из-за того, что ещё до него я посещала психолога. У меня никогда не было психических отклонений, как он думает. Последние годы я жила в жутком стрессе из-за него, но это совсем не тот диагноз, который мне поставили врачи в частной клинике по его наводке. Без консилиума медиков, стационарного пребывания я превратилась в шизофреничку со справкой. Документы уже посмотрела моя знакомая психотерапевт и участковая психотерапевт, и они оба не согласны с диагнозом, я намерена это лживое заключение обжаловать».
Ольга подозревает, что Сергей мог подкупить врачей. Ведь для постановки такого серьезного диагноза нужно тщательное, длительное обследование, которого по итогу не было.
«У меня образование «специальный» (коррекционный) педагог. Я много проработала с детьми, воспитателем, няней в семье. Меня бы просто не допустили к работе с ними, если бы по здоровью было что-то не так. Ещё водительские права я как-то получала в 2014-м. Живя с ним, я стала нервной, но не до шизофрении же. Это смешно. По другому заключению врачей у меня депрессивное расстройство, на фоне всех пережитых событий».
Сейчас Ольга переживает за состояние детей. Она боится, что в таком маленьком возрасте разлука с матерью повлечет психологическую травму. А ведь согласно решению суда, женщина должна срочно отдать детей мужу.
Мнение московского юриста по медицинским делам Юлии Казанцевой:
«Диагноз шизофрения не является основанием для того, чтобы отобрать детей у матери. Главная составляющая в том, может или нет женщина причинить им вред здоровью. Такие вопросы должны быть поставлены. Заболевание имеет разные стадии, может быть в ремиссии, если человек лечится, находится на диспансерном учете. При этом такого рода диагноз могут поставить только на комиссии врачей, после примерно месячного обследования в стационаре. Решение можно обжаловать, заявлять о назначении повторной экспертизы», - пояснила Atas.info Юлия Казанцева.
«Последней каплей для меня стало то, что у Сергея появился товарищ по этому семейному делу – мой бывший супруг. Он бросил нас с Викой, когда я ещё была ею беременна. Много лет он дочку не признавал, не навешал, а тут объявился. Оказалось, к нему приезжал Сергей и втянул в коалицию против меня. Бывший даже сдал ДНК-тест и сейчас тоже может подать в суд, чтобы забрать Вику. А она его совсем не знает, не хочет даже его видеть. Я боюсь, что Сергей может увезти малышей далеко, у него есть родственники в другой части России».
Многодетная мать Ольга предполагает, что муж это делает не из-за сильной любви к детям, а из ненависти к ней и жажды мщения. В этом деле ему помогают адвокаты и другие специалисты, а у женщины на защиту средств нет.
Ольга находится в поисках защитника на суде, который мог бы ей бесплатно помочь, либо проконсультировать. Она даже намеревается просить поддержку у главы СК России Александра Бастрыкина, который проверил бы соблюдение закона в рамках этого семейного дела. Также сибирячка уже написала анкету в программу «Мужское женское» на Первом канале и планирует достучаться до Малахова. В этом деле она даже нашла поддержку в лице знаменитой блогера и матери 10 детей Оксаны Усовой.
*Имена героев публикации изменены