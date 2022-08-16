В Новосибирске муж пытается отобрать двоих детей у жены, выставляя ее сумасшедшей

«Муж всегда давил на всех эмоционально. Он никогда никого не бил, агрессию проявлял словесно или взглядом заставлял провалиться сквозь землю. Ребенок просто не выдержал…Я уже после узнала, что Сергей даже не стал её останавливать. Якобы сказал, что она бы начала кричать, а ему этого не надо слышать, как и соседям. То есть он просто отпустил 11-летнюю девочку одну в мороз неизвестно куда. Я, вернувшись домой, обратилась в полицию и пошла Вику сама искать. Беременная бегала по сугробам, но в итоге нашла буквально сразу. Она не уходила далеко от дома. Ситуация, казалось бы, закончилась благополучно, но к нам пришли в один из дней сотрудники ПДН. Обвинили во всех грехах и сказали, что иногда будут нашу семью проверять. При этом уже в тот момент мой муж почему-то вкинул им фразочку, что я сумасшедшая так, что простите. Может я и выглядела такой – я была беременна сыночком, гормоны бушевали, да и дочь убегает…Только сейчас я понимаю, к чему все его слова были».