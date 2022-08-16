ЯидуНаТехнопром: молодежь региона запустила челлендж в поддержку форума

IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» и выставка технологического развития «Технопром» − крупнейшее технологическое мероприятие в России, основной целью которого является продвижение отечественных разработок и инноваций. Запланировано проведение более 160 мероприятий, с участием 1000 спикеров, на форуме будут присутствовать представители более 25 стран и 60 регионов России. В программе форума: 10 тематических треков, включающих стратегические сессии, отраслевые дискуссии, круглые столы на самые актуальные темы научно-технологического и индустриального развития страны; выставка новейших технологических разработок; венчурная ярмарка; форум трансфера технологий; форум «Наука будущего – наука молодых» и множество других мероприятий, посвящённых вопросам научно-технологического развития.