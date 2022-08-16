#ЯидуНаТехнопром: молодежь региона запустила челлендж в поддержку форума

#ЯидуНаТехнопром: молодежь региона запустила челлендж в поддержку форума
#ЯидуНаТехнопром: молодежь региона запустила челлендж в поддержку форума
Вчера, 12:49ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
Молодежь Новосибирской области присоединилась к акции #ЯидуНаТехнопром, приуроченной к предстоящему 23-26 августа IX Международному форуму технологического развития «Технопром-2022».

Молодые люди рассказывают в социальных сетях, чем их привлекает форум, чего они от него ждут.

Для участия в челлендже необходимо в своём аккаунте в социальной сети ВКонтакте выпустить пост, в котором будет кратко и ёмко обозначена цель посещения форума и ожидаемый эффект этого визита. Свои посты необходимо сопроводить хэштегом #ЯидуНаТехнопром.

Форум организован при участии Правительства региона. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил важность проведения форума «Технопром» и подчеркнул, что форум имеет четко выраженную специализацию и повестку – это наука и технологии, пронизывающие все сферы жизни – от сельского хозяйства до искусства. Глава региона выразил уверенность, что каждый найдет для себя что-то интересное на «Технопроме-2022».

Как отмечает один из первых участников челленджа #ЯидуНаТехнопром Даниил Баранов, «Технопром» – это уникальная площадка международного уровня, которая позволит не только понять и осмыслить свои точки роста, но и получить отличный заряд энергии и мотивации для дальнейшего развития.

Молодежь рассчитывает узнать о роли и возможностях ведущих институтов развития в решении задач по импортозамещению и импортоопережению; получить информацию о мерах поддержки научно-технологических проектов; услышать обсуждение актуальных вопросов развития отраслей науки и технологий с ведущими экспертами, представителями власти и специалистами; посмотреть презентации проектов международного и федерального уровней.

IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» и выставка технологического развития «Технопром» − крупнейшее технологическое мероприятие в России, основной целью которого является продвижение отечественных разработок и инноваций. Запланировано проведение более 160 мероприятий, с участием 1000 спикеров, на форуме будут присутствовать представители более 25 стран и 60 регионов России. В программе форума: 10 тематических треков, включающих стратегические сессии, отраслевые дискуссии, круглые столы на самые актуальные темы научно-технологического и индустриального развития страны; выставка новейших технологических разработок; венчурная ярмарка; форум трансфера технологий; форум «Наука будущего – наука молодых» и множество других мероприятий, посвящённых вопросам научно-технологического развития.

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