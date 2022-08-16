Застройщик «Метро МиР» вновь не сдал последний дом ЖК «На Ельцовской» в Новосибирске

Строительство четвертого дома ЖК «На Ельцовской» должно было завершиться еще 1,5 года назад, но сдачу объекта все это время переносят, несмотря на то, что высотка готова почти на 100%, пишет "Прецедент".
В самой компании постоянно объясняют, что им не хватает финансирования, а раньше на это якобы влияла пандемия коронавируса. В связи с этим люди начали обращаться в суд о выплате компенсаций.
Дольщики уже не могут дождаться заселения, а некоторые даже перевели своих детей в ближайшие детские сады и школы. В этот раз застройщик обещал сдать объект в августе, но чуда так и не случилось.