Застройщик «Метро МиР» вновь не сдал последний дом ЖК «На Ельцовской» в Новосибирске

Застройщик «Метро МиР» вновь не сдал последний дом ЖК «На Ельцовской» в Новосибирске
Застройщик «Метро МиР» вновь не сдал последний дом ЖК «На Ельцовской» в Новосибирске
Сегодня, 17:06ОбществоАлександр КондратьевФото: Прецедент Новосибирск
Муниципальное предприятие «Метро МиР» более 1,5 лет не может достроить ЖК «На Ельцовской» – обещали в мае 2022 года, а затем в августе, но снова не сдержали свое слово.

Строительство четвертого дома ЖК «На Ельцовской» должно было завершиться еще 1,5 года назад, но сдачу объекта все это время переносят, несмотря на то, что высотка готова почти на 100%, пишет "Прецедент".

В самой компании постоянно объясняют, что им не хватает финансирования, а раньше на это якобы влияла пандемия коронавируса. В связи с этим люди начали обращаться в суд о выплате компенсаций.

Дольщики уже не могут дождаться заселения, а некоторые даже перевели своих детей в ближайшие детские сады и школы. В этот раз застройщик обещал сдать объект в августе, но чуда так и не случилось.

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