Исключить НДС из коммунальных платежей в Новосибирске предложили депутаты Заксобрания

О состоянии отрасли и о поддержке во время санкций, рассказал министр ЖКХ и энергетики по региону Денис Архипов. По его словам, сфера ЖКХ работает стабильно, и проблем с поставками топлива сейчас нет. Однако могут быть изменены условия инвестиционных проектов из-за роста стоимости на металл и других стройматериалов.