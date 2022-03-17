Исключить НДС из коммунальных платежей в Новосибирске предложили депутаты Заксобрания

Исключить НДС из коммунальных платежей в Новосибирске предложили депутаты Законодательного собрания. Данный вопрос подняли на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам.
О состоянии отрасли и о поддержке во время санкций, рассказал министр ЖКХ и энергетики по региону Денис Архипов. По его словам, сфера ЖКХ работает стабильно, и проблем с поставками топлива сейчас нет. Однако могут быть изменены условия инвестиционных проектов из-за роста стоимости на металл и других стройматериалов.
Депутат Вадим Агеенко заявил, что оплата всех коммунальных услуг (кроме вывоза мусора), состоит на 20% из НДС. По его словам, граждане отдают пятую часть от платежа в копилку федерального бюджета. Депутат предложил освободить от этого новосибирцев.
Денис Архипов взял вопрос на рассмотрение. Как уточнил председатель комитета Александр Терепа, еще несколько депутатов также предложили исключить из оплаты коммунальных платежей НДС, сообщает РБК.