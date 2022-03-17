Как изменились цены на продукты за 10 лет в Новосибирске – сыр и творог для богачей

Продуктовая корзина подорожала в 1,5 раз за 10 лет в Новосибирске

В Новосибирске с марта 2012 года по аналогичный период 2022 года средняя стоимость минимального набора продуктов выросла на 40,2 %. Подробнее об изменении цен на товары первой необходимости – в материале Atas.info.

По данным отчёта Общественной палаты РФ, в марте 2012 года в среднем продуктовая корзина стоила 1 535 рублей. В том же месяце 2022-го её цена составила 2 153 рубля – скачок практически в 1,5 раза. Набор включает: батон, сахар, яйца, молоко, творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло подсолнечное, картофель, морковь, свёклу, лук, капусту и сахар-песок. К слову, ещё в марте 10 лет назад Новосибирск был одним из самых дорогих городов России по стоимости значимых продуктов. Лидерство с ним делили Хабаровск и Ставрополь. Доступными ценами могли похвастаться Нижний Новгород и Екатеринбург. Отмечается, что в 2012 году в Новосибирске резко подорожали сахар – до 35,5 рублей за килограмм и батон (45,2 руб.). При этом самыми дешёвыми в России были куриные яйца стоимостью 32,5 руб. за 10 штук, картофель за 11,3 руб. и борщевой набор, который подешевел за март на 14,1%. Килограмм свинины обходился новосибирцам в 300,5 рублей - дороже, чем в других регионах страны. Говядина превышала 308,5 рублей, а тушка курицы - 107,2 рубля. Фото: Кристина Семенчук Медиахолдинг1Mi Говядина дешевле сыра в Новосибирске Примечательно, что сегодня говядина в Новосибирской области по стоимости самая бюджетная в стране. За один килограмм мяса придётся отдать всего 455 рублей. Купить её дороже всего в Перми (690 рублей) и Белгороде (599,9 руб.). Доступнее новосибирцам, чем другим россиянам так же батон нарезной – около 23 рублей за 400 граммов, картофель за 29 рублей. К слову, килограмм этого продукта превышает 79 рублей в Ростове. Цена тушки курицы установилась на отметки в 149,9 рублей. Дешевле только Ставрополе, Нижнем Новгороде и Оренбурге (в районе 130 руб.). А вот подсолнечное масло в регионе на вес золота – его стоимость составляет 139 рублей за литр. Дороже только в Красноярске (свыше 144 руб.). При этом сливочное одно из выгодных в стране, не считая Ростов, Ставрополь, Пермь и Казань. Стоимость борщевого набора держится на среднем уровне среди регионов России, как и молоко (47 рублей за литр). Разорит новосибирцев в текущем месяце только твёрдый сорт сыра – за один килограмм продукта придётся заплатить 1 200 рублей. Это рекордная цена по стране. Также дорогостоящим на сегодняшний день является творог жирностью 5% - 120 рублей за 200 граммов. Фото: Антон Засимов Медиахолдинг1Mi В последние дни жителей Новосибирской области волнует дефицит сахара, а также повышение на него цен. Люди массово скупают рафинад в супермаркетах, оставляя за собой пустые полки. В разговоре с Atas.info менеджеры магазинов рассказали о незначительном подорожании продукта, а судя по недавнему мониторингу статистов, сахар стоит 69 рублей за килограмм. Как оказалось цена в нашем регионе выгоднее, чем у в Перми (75 рублей), Белгороде (почти 90 рублей), Воронеже (79) и Уфе (71). В Карелии и Красноярске его нет в наличии, либо данные отсутствуют. На фоне сахарной истерии в Новосибирске даже появились спекулянты, которые торгуют рафинадом с капотов автомобилей. Цены у них довольно аномальные - 750 рублей за мешок.

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