Масочный режим отменят в Новосибирской области с 21 марта

Масочный режим отменят в Новосибирской области с 21 марта
Масочный режим отменят в Новосибирской области с 21 марта
Сегодня, 07:19ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Масочный режим отменят в Новосибирской области с 21 марта

Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить постановление об отмене масочного режима.

В Новосибирской области планируют отменить масочный режим с понедельника, 21 марта 2022 года. Ранее это предложение выдвинул губернатор региона Андрей Травников.

Решение о снятии ряда ограничений по коронавирусу в регионе примет оперативный штаб, заседание которого состоится 21 марта. Сам же губернатор считает, что режим повышенной готовности отменять пока рано.

Известно, что с 18 марта в Новосибирской области перестанут требовать QR-код при посещении кинотеатров и других культурных учреждений. Также при заселении в гостиницу.

Отметим, по данным Роспотребнадзора с 7 по 13 марта в регионе фиксируется повышенный эпидпорог по ОРВИ и гриппу. Выявлено всего 14 702 случая заболевания.

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