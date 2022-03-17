Мэр Новосибирска Локоть опроверг вложение бюджетных денег на наклейки с буковой Z

Мэр Новосибирска Локоть опроверг вложение бюджетных денег на наклейки с буковой Z
Мэр Новосибирска Локоть опроверг вложение бюджетных денег на наклейки с буковой Z
Сегодня, 09:28ОбществоФото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Локоть опроверг вложение бюджетных денег на наклейки Z

Глава Новосибирска заявил, что средства из городского бюджета не были использованы на наклейки со знаком Z для общественного транспорта.

Наклейки со знаком Z для общественного транспорта в Новосибирске закупали на внебюджетные деньги. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельного «Часа прессы» 17 марта 2022 года.

Градоначальник отметил, что новосибирцы присоединились к всероссийской акции по собственному желанию. Так они хотели выразить поддержку нашим военным, участвующим в спецоперации на Украине.

«Это патриотическая акция, федеральная. Всех могу заверить, ни рубля, ни копейки денег из бюджета на проведение акции не затрачено», - сказал Локоть.

Также мэр Новосибирска добавил, что на уборочной технике знак Z нарисован краской.

Напомним, в 17 марта жители Новосибирска заметили Z-наклейки на вагонах в метрополитене. Сообщалось, что на перрон вышли толпы людей с плакатами «Своих не бросаем».

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы