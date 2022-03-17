Мэр Новосибирска Локоть опроверг вложение бюджетных денег на наклейки с буковой Z

Мэр Новосибирска Локоть опроверг вложение бюджетных денег на наклейки Z

Глава Новосибирска заявил, что средства из городского бюджета не были использованы на наклейки со знаком Z для общественного транспорта.

Наклейки со знаком Z для общественного транспорта в Новосибирске закупали на внебюджетные деньги. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельного «Часа прессы» 17 марта 2022 года. Градоначальник отметил, что новосибирцы присоединились к всероссийской акции по собственному желанию. Так они хотели выразить поддержку нашим военным, участвующим в спецоперации на Украине. «Это патриотическая акция, федеральная. Всех могу заверить, ни рубля, ни копейки денег из бюджета на проведение акции не затрачено», - сказал Локоть. Также мэр Новосибирска добавил, что на уборочной технике знак Z нарисован краской. Напомним, в 17 марта жители Новосибирска заметили Z-наклейки на вагонах в метрополитене. Сообщалось, что на перрон вышли толпы людей с плакатами «Своих не бросаем».

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