Министр промышленности по региону Гончаров сломал ногу на хоккее в Новосибирске

Министр промышленности по региону Андрей Гончаров сломал ногу на хоккее в Новосибирске. Он появился на костылях на публичном мероприятии сегодня, 17 марта.
На вопрос журналистов министр рассказал, что сломал ногу во время хоккейной игры. Врачи диагностировали у Гончарова переломы большой и малой берцовой кости.
Сегодня, 17 марта министр промышленности побывал на открытии гуманитарных пунктов помощи Донбассу. Ранее Андрей Гончаров принимал участие в рейде по новосибирским магазинам, проверяя цены.