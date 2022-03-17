Министр промышленности по региону Гончаров сломал ногу на хоккее в Новосибирске

Министр промышленности по региону Гончаров сломал ногу на хоккее в Новосибирске
Министр промышленности по региону Гончаров сломал ногу на хоккее в Новосибирске
Сегодня, 11:09ОбществоФото: ksonline.ru
На работу министр вышел на костылях.

Министр промышленности по региону Андрей Гончаров сломал ногу на хоккее в Новосибирске. Он появился на костылях на публичном мероприятии сегодня, 17 марта.

На вопрос журналистов министр рассказал, что сломал ногу во время хоккейной игры. Врачи диагностировали у Гончарова переломы большой и малой берцовой кости.

Сегодня, 17 марта министр промышленности побывал на открытии гуманитарных пунктов помощи Донбассу. Ранее Андрей Гончаров принимал участие в рейде по новосибирским магазинам, проверяя цены.

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