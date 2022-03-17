Новосибирским семьям объявили об увеличении выплат на детей в апреле 2022

Стал известен размер новых выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет из Новосибирской области в апреле 2022 года.

Новосибирские семьи получат новые выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в ТАСС 17 марта 2022 года начальник управления организации соцвыплат министерства труда и социального развития региона Татьяна Мальцева. По словам Мальцевой, в 2022 году на меры поддержки семей в области выделили около 20 миллиардов рублей. В связи с этим ожидается рост получателей ежемесячных детских выплат на 20%. Размер пособий на детей от 3 до 7 лет начинается от 50% от величины прожиточного минимума (ПМ). По мере учёта дохода семьи он увеличивается. «Если семейный бюджет не достигает прожиточного минимума, который составляет в Новосибирской области 12 775 рублей, то размер выплаты увеличивают на 75%. Следом идёт до 100%», - напомнила Татьяна Мальцева. С её слов, в текущем году 50% от ПМ – это 6619 рублей, что на 265 рублей больше пособия 2021 года. При этом 75% - означает 9 928 рублей, а 100% - 12 238. Специалист отметила, что в этом году благодаря нововведениям детские пособия имеют права получить семьи, у которых есть два автомобиля или две недвижимости в собственности. Ещё в прошлом году им отказывали. В Новосибирской области подобных семей около 60 тысяч. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать родители до 35 лет. Для многодетных предусмотрен семейный капитал, увеличенный на 3,8% в размере 116 тысяч 648 рублей. Также, при рождении первого ребёнка в 2022-м родители получат 6000 рублей, на второго – 12 000, а на третьего и последующих 18 000 рублей. Деньги им разрешено потратить на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля, сельскохозяйственной техники и обучение детей. Напомним, 16 марта во время совещания по мерам социальной поддержки россиян президент Владимир Путин объявил о повышении размера выплат на детей от 8 до 16 лет, зарплат и МРОТа.

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