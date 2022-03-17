Российский аналог Instagram: Что нового о «Россграм» и какие шансы на успех

Российский аналог Instagram: Что нового о «Россграм» и какие шансы на успех
Российский аналог Instagram: Что нового о «Россграм» и какие шансы на успех
Сегодня, 17:34ОбществоАлександр КондратьевФото: РоссграмТак выглядит главная страница "Россграм" на 17 марта.
Российский аналог соцсети Инстаграм под названием «Россграм» будет запущен 28 марта – какие у него шансы на успех, что нового и статистика

В России появится аналог зарубежного сайта Instagram – «Россграм», разработчики которого планирует скопировать функционал известной соцсети и открыться 28 марта 2022 года на платформах Android и IOS.

Что известно о социальной сети «Россграм» на 17 марта 2022 года

Первыми смогут зарегистрироваться в соцсети топовые блогеры, спонсоры и инвесторы. Простым людям сайт станет доступен только с 1 апреля. В данный момент на главной странице можно заполнить форму для оповещения о начале работы.

Новость о «Россграме» попала во все федеральные СМИ, а также на крупные зарубежные порталы. Соцсеть стала инфоповодом в топ-10 новостей Яндекса. По итогу дня на главную страницу зашло 427 600 человек, а прошло предварительную регистрацию 90 тысяч человек.

Так выглядела страница "Россграм" 16 марта.

Российский аналог даже появился в статье в Википедии, люди создали десятки групп-фанатов проекта. Основателям «Россграма» поступили сотни писем от журналистов, топовых блогеров и инвесторов.

Изменилась и главная страница сайта, а также добавлены меню «О нас» и «Партнерам».

Многие пользователи в социальных сетях поддержали отечественных разработчиков и даже пишут им свои предложения по улучшению функционала. При этом аналитики пророчат соцсети далеко не успех - они критикуют название, логотип и созданную на конструкторе главную страницу, так еще и без какого-то дизайнерского вкуса.

Кто создатели российского Инстаграм – «Россграм»

Одним из основателей российской социальной сети является предприниматель Александр Зобов – он сокурсник создателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова. Работал в рекламном агентстве Arizmedia в Лондоне, руководил PR-отделом в тренинговом агентстве «Мастер-класс», обучал маркетингу компании Kelly Services, «Мегафон», ТД Петрович и другие. В 2009 году он основал бартерную социальную сеть «Вебкоммуна».

Партнером Зобова стал Кирилл Филимонов, который является серийным предпринимателем, генеральным директором ООО «Русская Италия» и сети детских футбольных школ «Реальный футбол».

Напомним, что в социальной сети будут добавлены дополнительные способы для монетизации пользователей – платный доступ к контенту на примере OnlyFans, функция донатов и реферальная программа. Также можно будет перенести данные из оригинального Instagram.

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