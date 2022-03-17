Телефонные мошенники начали охоту на пенсионеров в марте 2022 – предупреждение ПФР

Так, ПФР напоминает, что при подозрительных звонках нужно быть бдительнее и не сообщать свои персональные данные, в том числе номер карты банка или другого счета. Как отметили в Пенсионном фонде, на уловки злоумышленников часто попадаются как пенсионеры, так и молодое поколение. Именно поэтому стоит помнить, что сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону любые конфиденциальные данные.