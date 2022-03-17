Телефонные мошенники начали охоту на пенсионеров в марте 2022 – предупреждение ПФР

Телефонные мошенники начали охоту на пенсионеров в марте 2022 – предупреждение ПФР
Телефонные мошенники начали охоту на пенсионеров в марте 2022 – предупреждение ПФР
Сегодня, 08:19ОбществоФото: Пенсионный фонд
Сотрудники ПФР не спрашивают конфиденциальные данные по телефону.

Пенсионный фонд по Новосибирской области предупредил новосибирских пенсионеров о телефонном мошенничестве. Информация появилась в пресс-службе отделения.

Так, ПФР напоминает, что при подозрительных звонках нужно быть бдительнее и не сообщать свои персональные данные, в том числе номер карты банка или другого счета. Как отметили в Пенсионном фонде, на уловки злоумышленников часто попадаются как пенсионеры, так и молодое поколение. Именно поэтому стоит помнить, что сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону любые конфиденциальные данные.

Все персональные данные гражданин может предоставить лично сам на личном приеме или через Личный кабинет на сайте ПФР, а также на «Госуслугах». Никакие третьи лица не должны узнать ваши конфиденциальные данные, особенно через телефон.

Как уточнила заместитель управляющего отделением ПФР по региону Людмила Якушенко, сотрудники фонда все-таки могут связаться по телефону и с клиентом для уточнения некоторых данных.

«Сотрудники могут подтвердить факт учебы для студентов – получателей пенсии по СПК, либо оформить согласие на оформление компенсационной выплаты по уходу для маломобильных граждан, и т.д. Однако гражданам, которым звонят по телефону и не только представляются специалистами Пенсионного фонда, но и запрашивают по телефону номер банковской карты или банковского счета, необходимо прекратить такой разговор, поняв, что к Вам обращаются мошенники», рассказала Людмила Якушенко.

Также в ПФР уточнили, что точную информацию о различных выплатах лучше всего получить через официальные источники: сайт ПФР или органов власти. Это необходимо для того, чтобы избежать недостоверной информации и не стать жертвой мошенников.

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