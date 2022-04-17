Баннер с бабушкой со знаменем Победы разместили в центре Новосибирска

Баннер с бабушкой со знаменем Победы разместили в центре Новосибирска
Баннер с бабушкой со знаменем Победы разместили в центре Новосибирска
Сегодня, 10:24ОбществоАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Граффити заняло у автора несколько часов – оно появилось на Красном проспекте в Новосибирске

В Новосибирске на Красном проспекте повесили баннер с изображением знаменитой украинской бабушки со знаменем Победы от художницы Анастасии Хнюниной.

Создание картины заняло несколько часов, больше всего времени было потрачено на композицию. Изображение было нарисовано сибирской художницей бесплатно.

Отметим, что в социальных сетях набрало популярность видео, где бабушка с одном из сел Украины вышла с красным флагом, думая, что встречает военных из России. Однако это оказались украинские войска – они растоптали флаг, а она из-за этого отказалась брать продовольствие.

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