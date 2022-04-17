Контактные линзы могут подорожать на 30 % в новосибирских аптеках

«У крупных поставщиков, к которым мы обращаемся по заказу препаратов, официального объявления о повышении не было. Об этом могут заявить в любой момент. Мы готовы к этому. Все понимают, что популярные компании увеличивают ценник из-за искусственного ажиотажа. К нам в аптеку приходят постоянные покупатели, которые скупают сразу по 6 пачек контактных линз, но это происходит довольно редко», - отмечает фармацевт.