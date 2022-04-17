Контактные линзы могут подорожать на 30 % в новосибирских аптеках

Контактные линзы могут подорожать на 30 % в новосибирских аптеках
Контактные линзы могут подорожать на 30 % в новосибирских аптеках
Сегодня, 17:52ОбществоФото: pixabay.com
Некоторые фармацевты подтверждают новость о повышении цен на линзы.

В Новосибирске может подняться стоимость на контактные линзы. Об этом сообщают их поставщики. Фармацевты эту теорию подтверждают, однако точно сказать о повышении цен пока не могут.

Так, в СМИ появилась информация, что 18 апреля подорожают цены на контактные линзы. В среднем рост стоимости будет на 25-30%. К примеру, производитель Johnson & Johnson поднял свой ценник на товары. Еще месяц назад можно было купить линзы на 500 рублей дешевле. В городских аптеках уверены, что повышение затронет и другие фирмы линз для зрения.

Фармацевт из Новосибирска Ульяна Аксёнова рассказала Atas.info, что все производители в течение года поднимали стоимость на контактные линзы. Однако повышение было не такое значительное – в среднем на 5%. В связи с введением против России санкций многие представители аптечных сетей опасаются роста стоимости на 30%.

«Понимаете, пока трудно сказать, будет ли рост цен на контактные линзы. Городские аптеки закупались линзами еще несколько месяцев назад. Это не такой часто продаваемый товар. Но в специализированных магазинах да, рост стоимости будет значительный», - рассказала фармацевт новосибирской аптеки в беседе с Atas.info.

Специалист отмечает, что информации о повышении ценника с 18 апреля к ним в аптеку не поступало. Насколько это правда, можно убедиться лишь после этой даты. По словам фармацевта, если в одной аптеке произойдет резкое повышение, то и другие спецмагазины это подхватят.

«У крупных поставщиков, к которым мы обращаемся по заказу препаратов, официального объявления о повышении не было. Об этом могут заявить в любой момент. Мы готовы к этому. Все понимают, что популярные компании увеличивают ценник из-за искусственного ажиотажа. К нам в аптеку приходят постоянные покупатели, которые скупают сразу по 6 пачек контактных линз, но это происходит довольно редко», - отмечает фармацевт.

В мэрии Новосибирска заявили, что количество линз в муниципальных аптеках позволяет обеспечить текущие потребности населения.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостицены
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы