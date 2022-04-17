Контактные линзы могут подорожать на 30 % в новосибирских аптеках

В Новосибирске может подняться стоимость на контактные линзы. Об этом сообщают их поставщики. Фармацевты эту теорию подтверждают, однако точно сказать о повышении цен пока не могут.
Так, в СМИ появилась информация, что 18 апреля подорожают цены на контактные линзы. В среднем рост стоимости будет на 25-30%. К примеру, производитель Johnson & Johnson поднял свой ценник на товары. Еще месяц назад можно было купить линзы на 500 рублей дешевле. В городских аптеках уверены, что повышение затронет и другие фирмы линз для зрения.
Фармацевт из Новосибирска Ульяна Аксёнова рассказала Atas.info, что все производители в течение года поднимали стоимость на контактные линзы. Однако повышение было не такое значительное – в среднем на 5%. В связи с введением против России санкций многие представители аптечных сетей опасаются роста стоимости на 30%.
«Понимаете, пока трудно сказать, будет ли рост цен на контактные линзы. Городские аптеки закупались линзами еще несколько месяцев назад. Это не такой часто продаваемый товар. Но в специализированных магазинах да, рост стоимости будет значительный», - рассказала фармацевт новосибирской аптеки в беседе с Atas.info.
Специалист отмечает, что информации о повышении ценника с 18 апреля к ним в аптеку не поступало. Насколько это правда, можно убедиться лишь после этой даты. По словам фармацевта, если в одной аптеке произойдет резкое повышение, то и другие спецмагазины это подхватят.
«У крупных поставщиков, к которым мы обращаемся по заказу препаратов, официального объявления о повышении не было. Об этом могут заявить в любой момент. Мы готовы к этому. Все понимают, что популярные компании увеличивают ценник из-за искусственного ажиотажа. К нам в аптеку приходят постоянные покупатели, которые скупают сразу по 6 пачек контактных линз, но это происходит довольно редко», - отмечает фармацевт.
В мэрии Новосибирска заявили, что количество линз в муниципальных аптеках позволяет обеспечить текущие потребности населения.