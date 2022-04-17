Новосибирцы массово поехали на Обское море в жаркие выходные

Новосибирцы массово поехали на Обское море в жаркие выходные
Новосибирцы массово поехали на Обское море в жаркие выходные
Сегодня, 09:44ОбществоАлександр КондратьевФото: Александр Кондратьев
Люди загорают прямо возле льда и снега, а пейзажи похожи на Байкал

Жители Новосибирска заполонили пляж Новосибирского водохранилища (Обского моря) в первые жаркие выходные, когда температура воздуха достигает отметки в +22 градуса.

Многие приехавшие на водоем люди очень удивились и расстроились, что Обское море еще не растаяло. Однако некоторые с оптимизмом заявляют, что есть и плюс – пейзаж похож на байкальский.

Отдыхающие загорают прямо возле льда и снега, а кто-то даже пользуется снегом для охлаждения спиртных напитков.

Напомним, что в Новосибирской области запретили разжигать костры и жарить шашлыки на дачах с 15 апреля по 10 мая 2022 года. Нарушителям грозят штрафы.

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