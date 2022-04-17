В Новосибирске начнется похолодание с 18 апреля

В Новосибирске начнется похолодание с 18 апреля
В Новосибирске начнется похолодание с 18 апреля
Сегодня, 12:09ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Температура днем будет подниматься не выше +8 градусов, а небо будет пасмурное

В Новосибирск придет похолодание до +8 градусов днем и до +2 ночью с 18 апреля.

По данным сервиса «Gismeteo», в понедельник, 18 апреля, ожидается до +10 градусов днем и до +7 ночью при ветре до 4 метров в секунду. Во вторник, 19 апреля, будет днем такая же, а ночью до +3 градусов при ветре до 7 м/с. В среду, 20 апреля, прогнозируется до +8 градусов днем и до +4 ночью. Ветер будет до 6 метров в секунду.

«Яндекс.Погода» сообщает, что 18 апреля, ночью будет до +5 градусов, а днем температура поднимется до +11 градусов. 19 апреля будет до +7 градусов днем и до +4 ночью — солнечно. В ночь на 20 апреля прогнозируется до +2 градусов, днем до +10 градусов и пасмурно.

Фото:gismeteo.ru

Материалы по теме:
погода
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы