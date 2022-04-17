В Новосибирске начнется похолодание с 18 апреля

По данным сервиса «Gismeteo», в понедельник, 18 апреля, ожидается до +10 градусов днем и до +7 ночью при ветре до 4 метров в секунду. Во вторник, 19 апреля, будет днем такая же, а ночью до +3 градусов при ветре до 7 м/с. В среду, 20 апреля, прогнозируется до +8 градусов днем и до +4 ночью. Ветер будет до 6 метров в секунду.