Здание Заксобрания в Новосибирске отремонтируют за 61 миллион рублей

Здание Заксобрания в Новосибирске отремонтируют за 61 миллион рублей
Здание Заксобрания в Новосибирске отремонтируют за 61 миллион рублей
Сегодня, 17:08ОбществоФото: Атас.инфо
В помещениях заменят старый паркет.

В Новосибирске проведут капитальный ремонт в здании Заксобрания. Аукцион на проведение работ объявило «Управления контрактной системы» 14 апреля. Ремонт оценили в 61 миллион рублей.

В документации говорится, что внутри здания в холлах второго и третьего этажа поменяют паркет, который находится в неудовлетворительном состоянии. Помимо этого, подрядчик займется заменой трассы трубопроводов.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 26 апреля. Завершить работы планируется 31 августа 2022 года. Деньги на ремонтные работы выделят из областного бюджета.

Напомним, также в Новосибирске отремонтируют Октябрьский мост за 1 млрд рублей до конца 2023 года. Подрядчику необходимо обновить дорожное полотно, заменить освещение, а также провести контактные сети для троллейбусов.

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