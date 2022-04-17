Здание Заксобрания в Новосибирске отремонтируют за 61 миллион рублей

В Новосибирске проведут капитальный ремонт в здании Заксобрания. Аукцион на проведение работ объявило «Управления контрактной системы» 14 апреля. Ремонт оценили в 61 миллион рублей.
В документации говорится, что внутри здания в холлах второго и третьего этажа поменяют паркет, который находится в неудовлетворительном состоянии. Помимо этого, подрядчик займется заменой трассы трубопроводов.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 26 апреля. Завершить работы планируется 31 августа 2022 года. Деньги на ремонтные работы выделят из областного бюджета.
Напомним, также в Новосибирске отремонтируют Октябрьский мост за 1 млрд рублей до конца 2023 года. Подрядчику необходимо обновить дорожное полотно, заменить освещение, а также провести контактные сети для троллейбусов.