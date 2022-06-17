Адская жара и ливни: какой будет погода в июле в Новосибирске

Адская жара и ливни: какой будет погода в июле в Новосибирске
Адская жара и ливни: какой будет погода в июле в Новосибирске
Вчера, 11:25ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Метеорологи составили прогноз погоды на июль-2022 в Новосибирске

Июль в Новосибирске ожидается самым теплым, но дождливым и слегка ветреным. Метеорологические сервисы опубликовали прогноз погоды на середину лета.

По данным Gismeteo, жара задержится в Новосибирске на весь июль. В дневное время температура воздуха ниже +20 не предвидится, а средняя дневная будет в районе +25 градусов. Самые тёплые дни ожидаются уже в первую неделю месяца, с 4 по 9 июля. Столбики термометра поднимутся до +30 и выше.

Фото:Гисметео

Согласно прогнозу, дожди накроют город в середине июля. Осадки ожидаются 10, 12, 13, 17, 23 и 24 числа летнего месяца. При этом в эти дни воздух прогреется в среднем до +25 градусов.

Метеорологи сервиса «Яндекс.Погода» 30-градусную жару не прогнозируют в июле. Кроме того, по их данным, новосибирцам стоит готовиться к 17 дождливым дням. Солнце будет греть горожан лишь 1 неделю.

Так второй месяц лета начнется с ливней и потепления до +22…+23 градусов. Солнечно и жарко (+24) будет 16, 19, 25 и 26, 28, 29 и 30 июля.

Фото:Яндекс. Погода

Также отмечается, что в среднем влажность в июле достигнет 63%, вода в водоемах города прогреется до 15 градусов, а скорость ветра достигнет 3,2 м/с.

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