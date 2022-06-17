Адская жара и ливни: какой будет погода в июле в Новосибирске

По данным Gismeteo, жара задержится в Новосибирске на весь июль. В дневное время температура воздуха ниже +20 не предвидится, а средняя дневная будет в районе +25 градусов. Самые тёплые дни ожидаются уже в первую неделю месяца, с 4 по 9 июля. Столбики термометра поднимутся до +30 и выше.