БСК представила на ПМЭФ-2022 говорящую упаковку соды

Башкирская содовая компания (БСК) презентовала широкой аудитории говорящую упаковку соды. Стенд предприятия на площадке ПМЭФ-2022 оказался самым популярным. Посетителям павильона в 3D-формате не только показывают весь процесс производства соды, но и рассказывают, где и как ее применяют.

Развлекает гостей анимированный персонаж: он смешивает различные ингредиенты в миске, парит высоко в воздухе и улетает в космос. На экране при этом появляются роскошные пейзажи Башкирии, пишет mkset.ru. Лидер отечественной химической промышленности в рамках ПМЭФ-2022 отчитался о результатах своей весьма успешной деятельности, в том числе и в части импортозамещения. Руководство БСК преследует цель занять до 15 процентов на рынке производства стирального порошка. В линейку выпуска решили добавить и моющие средства. Компания «Эколь», дочерняя структура предприятия, увеличила объем выпуска стирального порошка уже в четыре раза. В настоящее время ее доля на рынке достигает семи процентов. По словам Давыдова, предприятие эффективно работает даже в условиях санкционного давления Запада. Оно сумело сохранить все социальные гарантии и продолжает расширять их список. По результатам предыдущего года доля отечественного химпрома в ВВП составила лишь 1,1 процента, сообщил глава БСК Эдуард Давыдов. Однако стратегия развития химической промышленности государства предусматривает, что этот показатель должен увеличиться вдвое до 2030 года. За это время БСК вложит в производство инвестиции на сумму свыше 215 миллиардов рублей. По словам Давыдова, инвестпрограмму возглавляемого им предприятия утвердили до 2030 года. Гендиректор БСК обратил внимание на тот факт, что по результатам предыдущего года зафиксировали «исторические показатели». Выпуск бикарбоната натрия увеличился на 18 процентов, составив 218 тысяч тонн. В свою очередь производство ПВХ выросло до объема в 269 тысяч тонн. Давыдов уточнил, что выручка оказалась в 2021-м на уровне 58,9 миллиарда, а размер прибыли достиг 15 миллиардов рублей. Зарплаты работников БСК увеличились в прошлом году в среднем на 16 процентов, сообщил глава компании. Речь идет о лучших показателях за 70 лет существования БСК, подчеркнул он. Следует отметить, что нынешнее положение дел на башкирском содовом предприятии и весьма оптимистичные планы руководства выгодно отличают его от компаний, осуществляющих свою деятельность в отраслях, которые продолжают страдать от очередного пакета антироссийских санкционных мер.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter