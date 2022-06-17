Лисы вышли на прогулку с детенышами к людям под Новосибирском

Лисы вышли на прогулку с детенышами к людям под Новосибирском
Лисы вышли на прогулку с детенышами к людям под Новосибирском
Вчера, 14:13ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Лисье семейство заметили жители поселка Верх-Тула в Новосибирской области в середине июня. Лесные обитатели выгуливают своих детенышей прямо под окнами частных домов.

«Мы видели родителей лисов и их деток ещё в начале лета. Сейчас они выходят из леса чаще, просто гуляют и никому не мешают. Они бегают по полянке, как обычные кошки и собаки», - рассказали местные жители Atas.info.

Ранее специалисты Минприроды Новосибирской области объясняли, что дикие животные во время теплой погоды часто выходят из леса, чтобы поискать свежую ягоду и просто изучить окрестности. Они не опасны для людей, если их не беспокоить.

По данным ведомства, медведей замечали с начала лета в 14 районах региона. Недавно косолапый прогулялся возле домов в Маслянино. При этом о лисах люди сообщают реже.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьживотные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы