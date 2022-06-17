Лисы вышли на прогулку с детенышами к людям под Новосибирском

«Мы видели родителей лисов и их деток ещё в начале лета. Сейчас они выходят из леса чаще, просто гуляют и никому не мешают. Они бегают по полянке, как обычные кошки и собаки», - рассказали местные жители Atas.info.
Ранее специалисты Минприроды Новосибирской области объясняли, что дикие животные во время теплой погоды часто выходят из леса, чтобы поискать свежую ягоду и просто изучить окрестности. Они не опасны для людей, если их не беспокоить.
По данным ведомства, медведей замечали с начала лета в 14 районах региона. Недавно косолапый прогулялся возле домов в Маслянино. При этом о лисах люди сообщают реже.