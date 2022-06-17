Оставленные без присмотра вещи устроили переполох на пляже в Новосибирске

Оставленные без присмотра вещи устроили переполох на пляже в Новосибирске
Оставленные без присмотра вещи устроили переполох на пляже в Новосибирске
Вчера, 11:09ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Спасатели 1,5 часа прочесывали новосибирский пляж из-за оставленных вещей

16 июня на пляже у Обского моря в Новосибирске спасатели почти два часа искали хозяина оставленных вещей, но так и не нашли, - передают в официальной группе службы МАСС.

По данным спасателей, их вызвали на пляж в девять часов вечера. Как рассказали очевидцы, на песке больше суток лежали мужские вещи и за ними так никто и не вернулся. Первая мысль – отдыхающий утонул, именно по этой причине и вызвали на место спасателей МАСС.

Были опрошены всевозможные свидетели – велись поиски владельца вещей. В итоге массовцы приняли решение вызвать полицию. Они передали всю информацию, а также вещи. Свою работу они закончили спустя 1,5 часа. В группе МАСС уточнили, что вещи могли просто забыть, но иногда такая находка свидетельствует и о несчастном случае.

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