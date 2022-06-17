Тосты и стихи на День Медика 19 июня 2022: поздравления врачам и медсестрам

Лучшие поздравления с Днем Медика 19 июня 2022
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Я поздравляю вас с Днем медика и хочу пожелать успеха, добра, благополучия и как можно больше ярких моментов! Пусть работа чередуется с отдыхом, ведь вам нужно время для того, чтобы восстанавливать силы. Пусть близкие всегда помогают и поддерживают во всем!
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Дорогие медицинские работники! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим. В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам. Пусть ваши семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и получат искреннее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг.
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Дорогие наши врачи, медсестры, фельдшеры и санитары! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем быть здоровыми, успешными, энергичными медиками. Пусть ваша зарплата растет в геометрической прогрессии, а количество благодарных пациентов не уменьшается никогда.
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Поздравляем с Днем медицинского работника! Желаем вам иметь всегда хорошее здоровье, творческое вдохновение, успех в работе, личное счастье и благополучие.
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В этот чудесный праздник, День медицинского работника, хочется от всей души поздравить всех его виновников и подарить не только цветы и конфеты, как это принято, но и, конечно же, массу наилучших пожеланий и слов благодарности. За ваш нелегкий труд хочется низко поклониться и сказать «Большое спасибо»! Пусть ваша работа приносит побольше радости. Пусть ни одна победа над болезнью не остаётся не замеченной. И пусть в ваших семьях всегда царит мир, покой, благополучие и хорошее настроение. Ведь от вашего спокойствия зависят жизни ваших пациентов.
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Твоя жизнь — медицина, твое призвание — помогать людям. Желаю, чтобы профессия приносила моральное удовлетворение, материальное благополучие, чтобы работа не обременяла, а радовала приятным общением, благодарностью пациентов, душевной гармонией!
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Поздравляю с Днем медика! Желаю тебе вдохновения каждый день! Пусть благодарность каждого человека приносит тебе удовольствие и счастье. Ведь твоя профессия важна для каждого из нас, как воздух — без медиков, нет будущего. Ведь твоя профессия идет во благо каждого из нас! Живи счастливо и долго!
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Дорогие работники медицины, с профессиональным праздником вас! Пусть улыбки не покидают ваших лиц, пусть зарплата растет, а благодарные пациенты выздоравливают. Живите счастливо, ведь от вашего благодушия зависит настроение тех, кто к вам приходит за помощью. Любви вам, оптимизма, вдохновляющих перспектив!
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Дорогие наши медработники, примите искренние поздравления в ваш профессиональный праздник. Спасибо вам за теплоту и внимание, которую дарите нам, за вашу заботу, порядочность и понимание, за ваши тёплые руки и добрые слова. Спасибо, что терпите нас, порой невыносимых и требовательных больных. Вы дарите здоровье, а это то, что не купишь за деньги. И пусть самой большой наградой для вас будут искренние полные счастья глаза ваших благодарных пациентов. Ведь вы возвращаете людям счастье и надежду на здоровое будущее.
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Желаю выбрать своим личным лечащим врачом счастье! Пусть этот добрый доктор выдает тебе пилюли радости и микстуры страсти, ставит капельницы хорошего настроения, назначает инъекции любви и прописывает вакцинацию чувством юмора! С Днем медика!
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С праздником вас, дорогие вы наши! Желаем уважения от коллег и пациентов, крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, любви и душевного тепла! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут переполнены сочувствием, любовью и теплом!
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Сегодня – День медика и я хочу пожелать тебе добиваться того, о чем мечтаешь! Но не гонись за должностями и званиями, а совершенствуйся в своей работе, помогай людям, лечи их так, словно это твои родные! И тогда все, чего ты хочешь, придет само собой!
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Дорогие медики,
С праздником всех вас!
Пусть вам восхищение
Шлют все каждый час!
Пусть мечты сбываются,
Яркой будет жизнь,
Сердце улыбается
И не ждет вас риск.
Чтобы начинания
Вам несли успех.
Медик по призванию —
Гуманизма верх.
Вы — просто волшебники:
Рады исцелять
От ран и страданий нас
Легко избавлять.
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Покой не зная день и ночь,
Идя на звук людских страданий,
Стремитесь каждому помочь,
Ведь быть врачом — души призвание.
Здоровья вам на много лет,
И сил спасать людские жизни.
Порой, вы как в тоннеле свет,
Надежда в душу, сердце, мысли.
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В каждой судьбе обозначены
Главные вехи дорог.
Не расставайтесь с удачами
И да поможет вам Бог!
Чтобы болезни суровые
Миру не дали пропасть,
Будьте отменно здоровыми.
С праздником, медики, вас!
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Всем врачам специальностей разных,
Всем, кто связан с профессией этой,
Всем, кому посвящается праздник,
Мы желаем надежды и света.
За ваш труд бескорыстный отчасти
Благодарность примите от нас.
Вам желаем здоровья и счастья.
И храни вас Господь в трудный час!
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Прими от сердца поздравления.
Ты — врач от Бога, что сказать?
Желаю силы, вдохновения
И клятву данную держать.
Неси добро и исцеление,
Дари надежду, помогай,
Служи большому назначению,
Болезнь любую побеждай!