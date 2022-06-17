Тосты и стихи на День Медика 19 июня 2022: поздравления врачам и медсестрам

В этот чудесный праздник, День медицинского работника, хочется от всей души поздравить всех его виновников и подарить не только цветы и конфеты, как это принято, но и, конечно же, массу наилучших пожеланий и слов благодарности. За ваш нелегкий труд хочется низко поклониться и сказать «Большое спасибо»! Пусть ваша работа приносит побольше радости. Пусть ни одна победа над болезнью не остаётся не замеченной. И пусть в ваших семьях всегда царит мир, покой, благополучие и хорошее настроение. Ведь от вашего спокойствия зависят жизни ваших пациентов.