Тосты и стихи на День Медика 19 июня 2022: поздравления врачам и медсестрам

Тосты и стихи на День Медика 19 июня 2022: поздравления врачам и медсестрам
Тосты и стихи на День Медика 19 июня 2022: поздравления врачам и медсестрам
Вчера, 15:43ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
День медицинского работника будет праздноваться в воскресенье, 19 июня 2022 года – его отмечают все, кто работает в поликлиниках, больницах или приближен к медикам. Atas.info подобрал поздравления для фельдшеров, врачей, медсестер, санитаров и других.

Лучшие поздравления с Днем Медика 19 июня 2022

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Я поздравляю вас с Днем медика и хочу пожелать успеха, добра, благополучия и как можно больше ярких моментов! Пусть работа чередуется с отдыхом, ведь вам нужно время для того, чтобы восстанавливать силы. Пусть близкие всегда помогают и поддерживают во всем!

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Дорогие медицинские работники! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим. В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам. Пусть ваши семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и получат искреннее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг.

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Дорогие наши врачи, медсестры, фельдшеры и санитары! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем быть здоровыми, успешными, энергичными медиками. Пусть ваша зарплата растет в геометрической прогрессии, а количество благодарных пациентов не уменьшается никогда.

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Поздравляем с Днем медицинского работника! Желаем вам иметь всегда хорошее здоровье, творческое вдохновение, успех в работе, личное счастье и благополучие.

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В этот чудесный праздник, День медицинского работника, хочется от всей души поздравить всех его виновников и подарить не только цветы и конфеты, как это принято, но и, конечно же, массу наилучших пожеланий и слов благодарности. За ваш нелегкий труд хочется низко поклониться и сказать «Большое спасибо»! Пусть ваша работа приносит побольше радости. Пусть ни одна победа над болезнью не остаётся не замеченной. И пусть в ваших семьях всегда царит мир, покой, благополучие и хорошее настроение. Ведь от вашего спокойствия зависят жизни ваших пациентов.

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Твоя жизнь — медицина, твое призвание — помогать людям. Желаю, чтобы профессия приносила моральное удовлетворение, материальное благополучие, чтобы работа не обременяла, а радовала приятным общением, благодарностью пациентов, душевной гармонией!

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Поздравляю с Днем медика! Желаю тебе вдохновения каждый день! Пусть благодарность каждого человека приносит тебе удовольствие и счастье. Ведь твоя профессия важна для каждого из нас, как воздух — без медиков, нет будущего. Ведь твоя профессия идет во благо каждого из нас! Живи счастливо и долго!

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Дорогие работники медицины, с профессиональным праздником вас! Пусть улыбки не покидают ваших лиц, пусть зарплата растет, а благодарные пациенты выздоравливают. Живите счастливо, ведь от вашего благодушия зависит настроение тех, кто к вам приходит за помощью. Любви вам, оптимизма, вдохновляющих перспектив!

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Дорогие наши медработники, примите искренние поздравления в ваш профессиональный праздник. Спасибо вам за теплоту и внимание, которую дарите нам, за вашу заботу, порядочность и понимание, за ваши тёплые руки и добрые слова. Спасибо, что терпите нас, порой невыносимых и требовательных больных. Вы дарите здоровье, а это то, что не купишь за деньги. И пусть самой большой наградой для вас будут искренние полные счастья глаза ваших благодарных пациентов. Ведь вы возвращаете людям счастье и надежду на здоровое будущее.

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Желаю выбрать своим личным лечащим врачом счастье! Пусть этот добрый доктор выдает тебе пилюли радости и микстуры страсти, ставит капельницы хорошего настроения, назначает инъекции любви и прописывает вакцинацию чувством юмора! С Днем медика!

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С праздником вас, дорогие вы наши! Желаем уважения от коллег и пациентов, крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, любви и душевного тепла! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут переполнены сочувствием, любовью и теплом!

*

Сегодня – День медика и я хочу пожелать тебе добиваться того, о чем мечтаешь! Но не гонись за должностями и званиями, а совершенствуйся в своей работе, помогай людям, лечи их так, словно это твои родные! И тогда все, чего ты хочешь, придет само собой!

*

Дорогие медики,

С праздником всех вас!

Пусть вам восхищение

Шлют все каждый час!

Пусть мечты сбываются,

Яркой будет жизнь,

Сердце улыбается

И не ждет вас риск.

Чтобы начинания

Вам несли успех.

Медик по призванию —

Гуманизма верх.

Вы — просто волшебники:

Рады исцелять

От ран и страданий нас

Легко избавлять.

*

Покой не зная день и ночь,

Идя на звук людских страданий,

Стремитесь каждому помочь,

Ведь быть врачом — души призвание.

Здоровья вам на много лет,

И сил спасать людские жизни.

Порой, вы как в тоннеле свет,

Надежда в душу, сердце, мысли.

*

В каждой судьбе обозначены

Главные вехи дорог.

Не расставайтесь с удачами

И да поможет вам Бог!

Чтобы болезни суровые

Миру не дали пропасть,

Будьте отменно здоровыми.

С праздником, медики, вас!

*

Всем врачам специальностей разных,

Всем, кто связан с профессией этой,

Всем, кому посвящается праздник,

Мы желаем надежды и света.

За ваш труд бескорыстный отчасти

Благодарность примите от нас.

Вам желаем здоровья и счастья.

И храни вас Господь в трудный час!

*

Прими от сердца поздравления.

Ты — врач от Бога, что сказать?

Желаю силы, вдохновения

И клятву данную держать.

Неси добро и исцеление,

Дари надежду, помогай,

Служи большому назначению,

Болезнь любую побеждай!

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