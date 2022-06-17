Врачам Новосибирска вручили медали накануне Дня медика 2022: список награжденных

Медикам Новосибирской области вручили медали и знаки отличия в ходе тожественного собрания, посвященного Дню медицинского работника. В пятницу, 17 июня, в Государственном концертном зале им. А.М. Каца награды получили сотрудники федеральных и государственных учреждений здравоохранения региона.
В церемонии награждения приняли участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, представитель региона в верхней палате российского парламента Владимир Городецкий, депутат Государственной Думы Олег Иванинский, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения регионального Заксобрания Игорь Гришунин и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
За заслуги в области отечественного здравоохранения по охране здоровья и жизни граждан Новосибирской области, многолетний добросовестный труд
Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением», вручается:
Цыцориной Ирэне Адольфовне, главному врачу Центральной клинической больницы
За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации» вручается:
Науменко Олесе Владимировне, заместителю главного врача Государственной Новосибирской клинической больницы
Маматову Сергею Владимировичу, врачу - травматологу – ортопеду травматологического отделения Искитимской центральной городской больницы
За заслуги в осуществлении мер по охране здоровья и жизни граждан, многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области награждены:
Медведев Михаил Андреевич, врач травматолог-ортопед травматологического отделения Городской клинической поликлинике № 1
Мельниченко Елена Васильевна, врач-гематолог Городской клинической больницы № 2
За вклад в подготовку квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, многолетний добросовестный труд Благодарность Губернатора Новосибирской области объявлена:
Чорнию Сергею Ивановичу, кандидату медицинских наук, научному сотруднику отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна
Благодарственным письмом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждается заведующая отделением-врач-офтальмолог офтальмологического отделения Государственной Новосибирской областной клинической больницы Фурсова Анжелла Жановна
За оказание высококвалифицированной медицинской помощи военным и мирным жителям Донбасса, профессионализм, безупречный труд, душевность и отзывчивость и в связи с празднованием Дня медицинского работника Благодарственное письмом вручается:
Дремову Егору Юрьевичу, заведующему травматологическим отделением врачу-травматологу медицинского центра АВИЦЕННА
Рыбалко Ивану Васильевичу, заведующему отделением травматологии Государственной Новосибирской областной клинической больницы
Фомичёву Максиму Викторовичу, заведующему травматологическим отделением врачу-травматологу-ортопеду Городской клинической больницы № 34
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в дело оказания квалифицированной медицинской помощи населению и в связи с празднованием Дня медицинского работника Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской области объявлена:
Осадчиму Александру Владимировичу, главному врачу Городской больницы №3
Матышевой Елене Юрьевне, врачу-терапевту участковому Сокурской участковой больницы Мошковской центральной районной больницы
Денисову Андрею Валерьевичу, главному врачу Городской больницы № 4
За большой личный вклад и активное участие в реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» на территории новосибирской области, за Ваш труд и преданность делу благодарственные письма Новосибирского регионального отделения Партии «Единая Россия» вручаются:
Ениватовой Лилии Ивановне, заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии, врачу анестезиологу-реаниматологу Детской городской клинической больницы № 3
Фомичевой Марине Леонидовне, директору Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики
За добросовестный труд по охране здоровья жителей Новосибирской области и в связи с Днем медицинского работника:
Медаль Русской Православной Церкви «Патриаршая Благодарность» вручается:
Бравве Юрию Иосифовичу, главному врачу Городской клинической больницы №1
Поздняковой Ларисе Леонидовне, главному врачу Городской инфекционной клинической больницы № 1
Величко Алексею Яновичу, главному врачу Городской клинической больницы №1
Благословенными Архиерейскими Грамотами награждаются:
Третьяк Виктор Викторович, главный врач Здвинской центральной районной больницы
Столицин Валентин Алексеевич, главный врач Регионального специализированного дома ребенка