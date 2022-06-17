Врачам Новосибирска вручили медали накануне Дня медика 2022: список награжденных

В ходе торжественного собрания, которое прошло в Новосибирске накануне празднования Дня медицинского работника, десятки врачей получили ведомственные награды и знаки отличия Новосибирской области. Публикуем полный список награжденных

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, представитель региона в верхней палате российского парламента Владимир Городецкий, депутат Государственной Думы Олег Иванинский, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения регионального Заксобрания Игорь Гришунин и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Врачом года стал детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко

Медикам Новосибирской области вручили медали и знаки отличия в ходе тожественного собрания, посвященного Дню медицинского работника. В пятницу, 17 июня, в Государственном концертном зале им. А.М. Каца награды получили сотрудники федеральных и государственных учреждений здравоохранения региона.

Полный список награжденных медиков Новосибирской области

За заслуги в области отечественного здравоохранения по охране здоровья и жизни граждан Новосибирской области, многолетний добросовестный труд

Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением», вручается:

Цыцориной Ирэне Адольфовне, главному врачу Центральной клинической больницы

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации» вручается:

Науменко Олесе Владимировне, заместителю главного врача Государственной Новосибирской клинической больницы

Маматову Сергею Владимировичу, врачу - травматологу – ортопеду травматологического отделения Искитимской центральной городской больницы

За заслуги в осуществлении мер по охране здоровья и жизни граждан, многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области награждены:

Медведев Михаил Андреевич, врач травматолог-ортопед травматологического отделения Городской клинической поликлинике № 1

Мельниченко Елена Васильевна, врач-гематолог Городской клинической больницы № 2

За вклад в подготовку квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, многолетний добросовестный труд Благодарность Губернатора Новосибирской области объявлена:

Чорнию Сергею Ивановичу, кандидату медицинских наук, научному сотруднику отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна

Благодарственным письмом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждается заведующая отделением-врач-офтальмолог офтальмологического отделения Государственной Новосибирской областной клинической больницы Фурсова Анжелла Жановна

За оказание высококвалифицированной медицинской помощи военным и мирным жителям Донбасса, профессионализм, безупречный труд, душевность и отзывчивость и в связи с празднованием Дня медицинского работника Благодарственное письмом вручается:

Дремову Егору Юрьевичу, заведующему травматологическим отделением врачу-травматологу медицинского центра АВИЦЕННА

Рыбалко Ивану Васильевичу, заведующему отделением травматологии Государственной Новосибирской областной клинической больницы

Фомичёву Максиму Викторовичу, заведующему травматологическим отделением врачу-травматологу-ортопеду Городской клинической больницы № 34

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в дело оказания квалифицированной медицинской помощи населению и в связи с празднованием Дня медицинского работника Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской области объявлена:

Осадчиму Александру Владимировичу, главному врачу Городской больницы №3

Матышевой Елене Юрьевне, врачу-терапевту участковому Сокурской участковой больницы Мошковской центральной районной больницы

Денисову Андрею Валерьевичу, главному врачу Городской больницы № 4

За большой личный вклад и активное участие в реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» на территории новосибирской области, за Ваш труд и преданность делу благодарственные письма Новосибирского регионального отделения Партии «Единая Россия» вручаются:

Ениватовой Лилии Ивановне, заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии, врачу анестезиологу-реаниматологу Детской городской клинической больницы № 3

Фомичевой Марине Леонидовне, директору Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики

За добросовестный труд по охране здоровья жителей Новосибирской области и в связи с Днем медицинского работника:

Медаль Русской Православной Церкви «Патриаршая Благодарность» вручается:

Бравве Юрию Иосифовичу, главному врачу Городской клинической больницы №1

Поздняковой Ларисе Леонидовне, главному врачу Городской инфекционной клинической больницы № 1

Величко Алексею Яновичу, главному врачу Городской клинической больницы №1

Благословенными Архиерейскими Грамотами награждаются:

Третьяк Виктор Викторович, главный врач Здвинской центральной районной больницы

Столицин Валентин Алексеевич, главный врач Регионального специализированного дома ребенка