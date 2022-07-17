Синоптики обещают прохладный август в Новосибирске: температура снизится до +12

По прогнозам Gismeteo, первые дни августа порадуют теплом от +20…+28 градусов. Начиная со второй недели последнего летнего месяца среднесуточная температура воздуха достигнет +18…+22. Новосибирск будет накрывать дождями практически ежедневно, а следом за ними придет похолодание до +12…+13 по Цельсию.