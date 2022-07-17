Синоптики обещают прохладный август в Новосибирске: температура снизится до +12

По прогнозам Gismeteo, первые дни августа порадуют теплом от +20…+28 градусов. Начиная со второй недели последнего летнего месяца среднесуточная температура воздуха достигнет +18…+22. Новосибирск будет накрывать дождями практически ежедневно, а следом за ними придет похолодание до +12…+13 по Цельсию.
По подсчетам этих специалистов, за 21 день августа осадки наблюдаются в период 16 дней. В среднем по утрам столбики термометра будут достигать +12…+15 градусов.
Более оптимистичный прогноз дает сервис «Яндекс.Погода». Судя по общей картине, август ожидается пасмурным, но оптимально теплым. За первые две недели месяца специалисты обещают два дня дождей. В остальные дни воздух прогреется до +20…+23 градусов.
Приближение осени новосибирцы будут чувствовать по утрам - холодать начнет до +15…+17. Самые жаркие дни: 1, 6, 10, 13 августа.