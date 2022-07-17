Синоптики обещают прохладный август в Новосибирске: температура снизится до +12

Синоптики обещают прохладный август в Новосибирске: температура снизится до +12
Синоптики обещают прохладный август в Новосибирске: температура снизится до +12
Вчера, 09:31ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске похолодает до +12 градусов в августе 2022 года

Август в Новосибирске ожидается дождливым и прохладным. Местами температура воздуха может снижаться до +12 градусов, обещают специалисты онлайн-сервисов погоды.

По прогнозам Gismeteo, первые дни августа порадуют теплом от +20…+28 градусов. Начиная со второй недели последнего летнего месяца среднесуточная температура воздуха достигнет +18…+22. Новосибирск будет накрывать дождями практически ежедневно, а следом за ними придет похолодание до +12…+13 по Цельсию.

По подсчетам этих специалистов, за 21 день августа осадки наблюдаются в период 16 дней. В среднем по утрам столбики термометра будут достигать +12…+15 градусов.

Более оптимистичный прогноз дает сервис «Яндекс.Погода». Судя по общей картине, август ожидается пасмурным, но оптимально теплым. За первые две недели месяца специалисты обещают два дня дождей. В остальные дни воздух прогреется до +20…+23 градусов.

Приближение осени новосибирцы будут чувствовать по утрам - холодать начнет до +15…+17. Самые жаркие дни: 1, 6, 10, 13 августа.

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