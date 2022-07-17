В Новосибирске пропал 11-летний мальчик с футбольным мячом

В Новосибирске пропал 11-летний мальчик с футбольным мячом
В Новосибирске пропал 11-летний мальчик с футбольным мячом
Вчера, 10:00ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Волонтеры начали 17 июля поиски 11-летнего мальчика Артема, местонахождение которого неизвестно со вчерашнего дня. Ребенок не вернулся домой после прогулки, по сообщению родных.

«Два года назад мальчик переехал с семьей в Новосибирск из другого региона. На учете в ПДН родители не стоят, мальчик учится хорошо, никогда не сбегал. Он вышел погулять в соседний двор днем 16 июля и не вернулся», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сейчас волонтеры распространяют ориентировку на 11-летнего Артема. Также ищут свидетелей, которые могли бы его видеть на улицах мегаполиса.

Согласно приметам, школьник носит очки. Из дома он вышел в синей футболке и серых шортах. С собой унес рюкзак и футбольный мяч.

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