В Новосибирске пропал 11-летний мальчик с футбольным мячом

«Два года назад мальчик переехал с семьей в Новосибирск из другого региона. На учете в ПДН родители не стоят, мальчик учится хорошо, никогда не сбегал. Он вышел погулять в соседний двор днем 16 июля и не вернулся», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.