В Новосибирске пропал 11-летний мальчик с футбольным мячом

«Два года назад мальчик переехал с семьей в Новосибирск из другого региона. На учете в ПДН родители не стоят, мальчик учится хорошо, никогда не сбегал. Он вышел погулять в соседний двор днем 16 июля и не вернулся», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Сейчас волонтеры распространяют ориентировку на 11-летнего Артема. Также ищут свидетелей, которые могли бы его видеть на улицах мегаполиса.
Согласно приметам, школьник носит очки. Из дома он вышел в синей футболке и серых шортах. С собой унес рюкзак и футбольный мяч.