Водители трамваев заявили об опасном рынке на путях в Новосибирске

По словам авторов поста, рынок дельцы организовали прямо на кольце ГБШ. Из-за этого на трамвайных путях возникают пробки из людей, а это опасно для их жизни.
«Толпы собираются возле этот хлама, переходят или стоят на путях, чем подвергают себя опасности. При этом и мы можем ненароком пострадать», - пожаловались водители.
Также они отметили, что уже писали заявления в полицию по этому поводу. Ещё обращались в отдел безопасности дорожного движения – но безрезультатно.
«Посоветовали ездить внимательно. А меры примут, наверно, только когда случится трагедия».
Эту ситуацию мэрия пока не комментировала.