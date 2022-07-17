Водители трамваев заявили об опасном рынке на путях в Новосибирске

Водители трамваев заявили об опасном рынке на путях в Новосибирске
Водители трамваев заявили об опасном рынке на путях в Новосибирске
Вчера, 11:09ОбществоФото: АСТ-54
Водители пожаловались на торговцев, которые развернули свою нелегальную деятельность на путях в Новосибирске. Об этом они анонимно написали в группу соцсети «АСТ-54».

По словам авторов поста, рынок дельцы организовали прямо на кольце ГБШ. Из-за этого на трамвайных путях возникают пробки из людей, а это опасно для их жизни.

«Толпы собираются возле этот хлама, переходят или стоят на путях, чем подвергают себя опасности. При этом и мы можем ненароком пострадать», - пожаловались водители.

Также они отметили, что уже писали заявления в полицию по этому поводу. Ещё обращались в отдел безопасности дорожного движения – но безрезультатно.

«Посоветовали ездить внимательно. А меры примут, наверно, только когда случится трагедия».

Эту ситуацию мэрия пока не комментировала.

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