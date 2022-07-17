Волонтеры ищут двух девочек из Новосибирска в регионах Сибири

Двух подростов Еву и Софью (14 и 15 лет) объявили в розыск волонтеры из Новосибирска и Красноярска 17 июля. Девочки провали четыре дня назад.

«Девочки родом из Новосибирска, но на момент поступления заявки о их пропаже они находили в Красноярском крае. Сейчас есть информация, что они могут быть в нашем регионе», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. Волонтеры и полицейские из двух регионов Сибири совместными усилиями пытаются разыскать пропавших 14 июля девочек. Причины пропажи детей раскрывать по этическим причинам не стали. Судя по данным с ориентировки, специалистам неизвестно во что могут быть сейчас одеты сибирячки. Пропавшая 14-летняя Ева худощавого телосложения, её рост 173, глаза голубые, носит каре. Софья – блондинка ростом 159.

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