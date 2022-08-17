«Армия-2022» в Новосибирске: в минтрансе рассказали, как удобнее добраться до форума

«Армия-2022» в Новосибирске: в минтрансе рассказали, как удобнее добраться до форума
«Армия-2022» в Новосибирске: в минтрансе рассказали, как удобнее добраться до форума
Сегодня, 13:01ОбществоАлина ШеферФото: Медиахолдинг1Mi
Военно-технический форум «Армия-2022» состоится в Новосибирске с 19 по 21 августа. Гостям покажут самые передовые боевые машины войск РФ. А о том, каким способом сибиряки смогут доехать до форума рассказал Минтранс региона.

Что покажут на форуме «Армия-2022»:

Форум откроют для массового посещения с 19 по 21 августа с 10:00 – 18:00. Гостям покажут вертолёты Ми-24, «Терминаторы», самоходный зенитный РПК «Панцирь-С1» и многое другое. Всего 50 единиц военной техники.

Также представят образцы спецтранспорта МЧС и Росгвардии. Ещё можно будет посмотреть образцы оружия.

На чем доехать до форума «Армия-2022»:

«Армия-2022» пройдет в базе военного аэродрома Толмачево. Для гостей подготовили удобные способы проезда на форум. На маршруты даже дополнительно выведут 10 электричек. Они будут доезжать до остановки «Аэрофлот». На месте можно сориентироваться по указателям.

Отмечено, что от платформы «Путепровод» сибиряки смогут дойти до аэродрома пешком за 10 минут. Автомобилистам разрешат парковаться возле Экспоцентра на время форума.

Автобусные маршруты:

  • Вокзал «Новосибирск-Главный» маршрутка № 111Э
  • Площадь Маркса - №112, 122 и 228
  • От МЕГИ - №227
  • От Краснообска – №124
  • Каждые 30 минут будет курсировать автобус от Экспоцентра
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