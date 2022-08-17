Глава РЭО рассказал участникам фестиваля «Таврида.Арт» о поддержке экопроектов

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев встретился с волонтерами «Таврида.Арт» в Крыму и пообщался на тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках встречи прошло обсуждение важности развития отрасли в стране, прозвучали ответы на актуальные вопросы.

Как передают 360tv.ru, в процессе общения руководитель РЭО совместно с участниками мероприятия посетил игры, мастер-классы и лекции, подготовленные при поддержке РЭО. По словам Буцаева, арт-кластер «Таврида» является центром наиболее креативной российской молодежи. Молодые люди озабочены вопросами экологии и окружающей среды. Участники фестиваля продемонстрировали свой интерес к теме переработки отходов и рассказали, как с помощью простых способов можно дать вторую жизнь отходам. Чистота — дело каждого из жителей России. Гости мероприятия, эковолонтеры дают надежду на то, что в будущем жители нашей страны возьмут за правило модель осознанного потребления, цель которого бережное отношение к планете. Гендиректор РЭО заверил, что РЭО всегда готов помогать реализации проектов и идей, связанных с экологической повесткой, в особенности связанных с темой утилизации ТКО и сокращения их объемов и захоронения. По информации главы PR-департамента Дмитрия Бойко, с 15 по 19 августа на фестивале «Таврида.Арт» начали работу два экологических центра РЭО и эковолонтеров: «Делай!»: «Эколаборатория РЭО» и гостевой дом ППК «РЭО». В экоцентре РЭО участников приглашает мастерская переработки. Здесь предлагается измельчить крышечки из пластика при помощи экошредера, а также можно сделать из пластиковой стружки с помощью переплавки брелок, значок, подставку для телефонов, стакан для ручек. Вместе с ребятами-волонтерами движения «Делай!» РЭО организовал мастер-классы по созданию шоперов, бумаги из макулатуры, сумок из трикотажных лент. Повысить уровень экологической культуры можно в игре «ЭкоАктивити». Помимо этого можно посетить лекции, посвященные экологичному образу жизни, перепотреблению ресурсов, гринвошингу, раздельному сбору отходов. Гостей ждет закрытый модный показ коллекции «апсайкл» и общение с участниками арт-кластера «Поддержка и развитие молодежных экопроектов».

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