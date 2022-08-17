Гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в Новосибирске

Гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в Новосибирске
Гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в Новосибирске
Сегодня, 12:04ОбществоАлина ШеферФото: Фламп
Жительница Новосибирска пожаловалась на ветеринара, которая неправильно поставила диагноз её коту. Ошибочное лечение привело к тому, что у питомца гноем выжгло щеку.

Хозяйка рассказала эту историю на «Флампе». С её слов, 7 августа она привела кота с гнойным образованием на прием к ветеринару. Врач диагностировала у животного гиперплазию ткани, посоветовала следить за диетой и давать лекарства от этого недуга.

«Коту стало хуже уже через неделю после приема препаратов. Щека буквально рванула из-за гноя. Он так ослаб, что вести его в больницу мы побоялись. Нашли ветеринара онлайн, которая подсказала, что нам делать», - пишет сибирячка.

Котика женщина через несколько дней привезла в другую клинику, специалисты которой нашли в его десне инородное тело. Его рану обработали и отпустили лечиться домой.

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