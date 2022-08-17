Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года

Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.

По данным Gismeteo, холодать начнет в городе уже в первой декаде сентября. Температура воздуха по ночам начнет снижаться до +4…+6 градусов, а дневная в среднем установится на уровне +9…+15 по Цельсию. Заморозки нагрянут к концу первого осеннего месяца. Согласно прогнозам, уже с 20 сентября столбики термометра утром будут показывать от 0 до -1 градуса. Сервис «Яндекс.Погода» обещает среднесуточную температуру в районе +10…+16. Заморозков не прогнозируют, но при этом не исключают похолодание до +6…+8 по ночам. По данным специалистов этого сервиса, сентябрь будет дождливым и пасмурным – всего 6 солнечных дней. Первый снег, вероятно, стоит ждать в начале октября.

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