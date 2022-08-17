В Новосибирской области простились с погибшим на Украине 32-летним майором

В Новосибирской области простились с погибшим на Украине 32-летним майором
В Новосибирской области простились с погибшим на Украине 32-летним майором
Сегодня, 10:20ОбществоФото: pixabay.comРазведчик закончил Новосибирской военный институт
В Краснозерском районе Новосибирской области простились с уроженцем села Половинное, майором Павлом Штепа. Он погиб в августе, в ходе спецоперации, и будет похоронен в Москве, где жил последние годы

Траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине 32-летним майором войск спецназначения Павлом Штепа прошла в Краснозерском районе Новосибирской области. Как сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава районной администрации Оксана Семенова, военный получил смертельное ранение 4 августа.

Будущий спецназовец родился и вырос в селе Половинное, с серебряной медалью закончил местную школу и поступил на факультет разведки в Новосибирский военный институт. После получения диплома был распределен в подразделение войск специального назначения в Москву. Там же его и похоронят.

Видео:https://vk.com/id334782841

Во время службы Павел Штепа побывал во многих "горячих" точках, награжден Орденом Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Ранее мы рассказывали о том, что военнослужащие из Новосибирской области 12 августа отправились в составе именных подразделений 3-го армейского корпуса ВС РФ для участия в спецоперации на Донбасс. Новосибирский батальон получил название "Vега" (Вега"), в честь отряда спецназа Бердской бригады специального назначения, которая воевала в Чечне в обоих войнах.

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