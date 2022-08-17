Жители Новосибирска негативно высказались о масочном режиме

Власти Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим в общественном транспорте и для сотрудников компаний, которые работают с клиентами. Atas.info выяснил, как к этому отнеслись новосибирцы.

Сотрудница «Вкусно – и точка» рассказала Atas.info, что их уже предупредили о том, что необходимо будет соблюдать масочный режим. При этом она уже замечала кондукторов в общественном транспорте, которые работают в масках. Работница аптеки Анастасия Михнева отметила, что раньше они и так носили маски, но бывали сотрудники, которые опускали их на подбородок – сейчас всех предупредили, чтобы надевали их нормально. Atas.info провел опрос жителей Новосибирска из разной сферы деятельности – все говорят, что к маскам не готовы и считают, что они уже бесполезны. Напомним, что такого мнения придерживаются и разные вирусологи, которые считают, что от медицинских масок почти нет толка – их нужно часто менять, а люди обычно носят одну месяцами.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter