Жители Новосибирска негативно высказались о масочном режиме

Жители Новосибирска негативно высказались о масочном режиме
Жители Новосибирска негативно высказались о масочном режиме
Сегодня, 18:54ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Власти Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим в общественном транспорте и для сотрудников компаний, которые работают с клиентами. Atas.info выяснил, как к этому отнеслись новосибирцы.

Сотрудница «Вкусно – и точка» рассказала Atas.info, что их уже предупредили о том, что необходимо будет соблюдать масочный режим. При этом она уже замечала кондукторов в общественном транспорте, которые работают в масках.

Работница аптеки Анастасия Михнева отметила, что раньше они и так носили маски, но бывали сотрудники, которые опускали их на подбородок – сейчас всех предупредили, чтобы надевали их нормально.

Atas.info провел опрос жителей Новосибирска из разной сферы деятельности – все говорят, что к маскам не готовы и считают, что они уже бесполезны.

Напомним, что такого мнения придерживаются и разные вирусологи, которые считают, что от медицинских масок почти нет толка – их нужно часто менять, а люди обычно носят одну месяцами.

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Новосибирсккоронавирусмасочный режим
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