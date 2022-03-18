Абрамченко: Концепция РОП создаст баланс между выпуском и утилизацией упаковки

Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, задача государства состоит в ликвидации серых зон и правовых пробелов, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров. «Каждый год в стране формируется свыше 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, большая часть из них идет на свалки. Это большая экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями главы государства пора внедрять принцип „загрязнитель платит“. Следует убрать финансовую нагрузку с граждан и ввести справедливую ответственность бизнеса. Не нужно пугать потребителей увеличением цен или пустыми полками, для этого нет причин. Во многих государствах мира реализована РОП и уже улучшилась ситуация с образованием и утилизацией мусорных отходов, и не за счет населения. Закон преследует целью обеспечение и контроль реализации обязательств, которые якобы и так исполняет бизнес», — цитирует Викторию Абрамченко сайт 360tv.ru.
«Сортировка 100% и сокращение объема отходов, идущих на полигоны, в два раза — это одна из целей, которые 474-м указом определил глава государства. Также акцентирую внимание на том, что институт РОП внедрили в России еще в 2015 году, но он работал на доверительной основе, без реестров в электронной форме, которые мы в настоящее время начали создавать. То есть у компаний было достаточно времени для подготовки. Если говорить относительно потребителей, то на их жизни введение реформы РОП не отразится, риски возникновения пустых полок в магазинах отсутствуют», — отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Как подчеркнул глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, природоохранный приоритет в экономике следует реализовать в законе.
«Это наши конституционные нормы. И это является цивилизованным и ответственным подходом государства, иначе уже нельзя. Производители обязаны нести ответственность за товары и упаковку, которая была выпущена в оборот. Загрязнитель платит — неоспоримая позиция. Если у нас не будет перезапущен механизм РОП, не остановятся объемы захоронения мусора», — сказал он.
Законопроект по поручению вице-премьера обсудят со всеми заинтересованными ведомственными структурами на площадке правительства в январе следующего года.