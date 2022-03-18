Абрамченко: Концепция РОП создаст баланс между выпуском и утилизацией упаковки

Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, задача государства состоит в ликвидации серых зон и правовых пробелов, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров. «Каждый год в стране формируется свыше 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, большая часть из них идет на свалки. Это большая экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями главы государства пора внедрять принцип „загрязнитель платит“. Следует убрать финансовую нагрузку с граждан и ввести справедливую ответственность бизнеса. Не нужно пугать потребителей увеличением цен или пустыми полками, для этого нет причин. Во многих государствах мира реализована РОП и уже улучшилась ситуация с образованием и утилизацией мусорных отходов, и не за счет населения. Закон преследует целью обеспечение и контроль реализации обязательств, которые якобы и так исполняет бизнес», — цитирует Викторию Абрамченко сайт 360tv.ru.