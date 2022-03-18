Буцаев: Поддержка утилизаторов ТКО способствует повышению устойчивости отрасли

Правительство РФ утвердит условия и порядок использования экологического сбора. Об этом сообщила зампредседателя Правительства России Виктория Абрамченко. О том, как это повлияет на сферу переработки ТКО, рассказал гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Средства от экологического сбора пойдут на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возмещение расходов утилизаторов, а также на приобретение мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов. Также Виктория Абрамченко отметила, что реформа обращения с ТКО продолжает реализовываться в России. В настоящее время требуется повысить скорость запуска новых объектов сортировки и утилизации отходов. Кабмин устанавливает конкретные правила по использованию средств от экосбора. Это будет способствовать дальнейшей работе по формированию эффективной системы утилизации ТКО, отметила вице-премьер. «Экономический эффект принятой меры — в увеличении объема утилизируемых фракций отходов, в сокращении объемов их складирования и захоронения», — обратила внимание Абрамченко. Утилизаторам также будет оказана финансовая поддержка по ставке экосбора. Размер выплат будет зависеть от объема утилизированных ТКО. Порядок предоставления финансирования будет утвержден постановлением Правительства РФ. При этом контроль за надлежащим использованием средств экологического сбора будет возложен на ППК «РЭО» и Министерство природных ресурсов и экологии России. Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора, в отрасли по утилизации ТКО от использования товаров всего числится 36 тысяч работников, 12 тысяч их них задействовано на объектах по утилизации мусора, 24 тысячи человек — на смежных предприятиях, занятых сбором, транспортировкой и заготовкой вторичных ресурсов. «Важно поддерживать и увеличивать существующий уровень утилизации. Учитывая сложившуюся под давлением внешних санкций ситуацию на российском рынке, оказание финансовой поддержки утилизаторам является эффективной мерой, позволяющей повысить финансовую устойчивость утилизаторов и стимулировать их дальнейшее развитие», — прокомментировал глава РЭО.

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