День весеннего равноденствия 2022 в эти выходные: точная дата и время

День весеннего равноденствия в 2022 году выпадает на воскресенье, 20 марта – этот праздник принято считать началом настоящей весны. После этого события станет заметно, как ночи становятся короче, а день длиннее.
Старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров рассказал, что происходит в День весеннего равноденствия и почему в это время наступает астрономическая весна.
«День весеннего равноденствия происходит тогда, когда наша планета, двигаясь по орбите вокруг солнца, начинает освещаться под другим углом. Когда у нас лето – лучше освещается северное полушарие, а южное меньше. Когда земля находится в такой точке, когда оба полушария освещается одинаково, наступает Равноденствие, когда день равен ночи», - сказал Никифоров.
Точная дата и время Дня весеннего равноденствия в 2022 году
Каждый год дата и часы меняются в зависимости от положения солнца и земли. В этом году событие приходится на воскресенье, 20 марта, в 15:32.
Отметим, что в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Иране и Афганистане этот день считается официальным праздником, там празднуют Новый год. Среди этих народов принято просить друг у друга прощения, отдавать все свои долги и устраивать громкое празднование с национальной едой, весельем и танцами.
Как отмечают праздник астрономы
Андрей Никифоров объяснил, что День равноденствия весной и осенью считается важным для всех, кто связан с космической деятельностью.
«Планетарии сотрудничают друг с другом, поэтому в День равноденствия они собираются вместе, устраивают конференции и многое другое. Подобное происходит и в Международный день планетариев »
Он отметил, что часто работники планетариев в эти дни посещают различные места, где рассказывают о космических явлениях.
Почему этот день считают магическим
Жители России считают этот день магическим, а в ночное время женщины гадают, чтобы исполнялись все заветные желания. Мария Овчинникова из Новосибирска давно увлекается этим и рассказывает, что вечером собираются компании, зажигают свечу, расслабляются и представляют то, о чем больше всего желают.
«Желания исполняются лишь у тех, кто действительно этого желает и верит в магическое действие Дня равноденствия. Лучше всего, чтобы этот человек делал этот не в одиночку, а с компанией увлеченных людей, которые подскажут, как правильно расслабиться и направить на себя нужную энергию», - сказала Овчинникова.
Она отметила, что в этот день также нельзя ссориться даже с самыми настоящими врагами. Лучше всего даже взять выходной и провести время в спокойствии и полном умиротворении, чтобы направлена была только позитивная энергия на человека.
Напомним, что в календаре международных праздников День Земли отмечен два раза – 20 марта к Дню весеннего равноденствия, 22 апреля – экологической направленности.