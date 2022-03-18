День весеннего равноденствия 2022 в эти выходные: точная дата и время

«Желания исполняются лишь у тех, кто действительно этого желает и верит в магическое действие Дня равноденствия. Лучше всего, чтобы этот человек делал этот не в одиночку, а с компанией увлеченных людей, которые подскажут, как правильно расслабиться и направить на себя нужную энергию», - сказала Овчинникова.