От Covid-19 умер 36-летний мужчина из Новосибирска

За минувшие сутки скончались еще 10 человек. Среди них мужчины в возрасте 36, 65, 68, 83, 87 лет и женщины в возрасте 63, 68, 68, 84,89 лет. Общее количество умерших от коронавируса в регионе достигает 5 230 человек.