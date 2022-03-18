От Covid-19 умер 36-летний мужчина из Новосибирска

От коронавирусной инфекции скончался 36-летний новосибирец. Об этом сообщает оперативный штаб на 18 марта 2022.
За последние сутки вирусом заразились еще 407 человек. Вылечились от ковида 320 зараженных.
В ковидные госпитали попали 1 666 больных. Из них 43 – это несовершеннолетние. В реанимационных отделениях находятся 200 человек. К аппарату ИВЛ подключены 27 пациентов.
За минувшие сутки скончались еще 10 человек. Среди них мужчины в возрасте 36, 65, 68, 83, 87 лет и женщины в возрасте 63, 68, 68, 84,89 лет. Общее количество умерших от коронавируса в регионе достигает 5 230 человек.
С начала пандемии зафиксировано 247 384 случая заболевания коронавирусом, в том числе у 35 710 детей. Полностью выздоровели от вируса 26 053 человек.