От Covid-19 умер 36-летний мужчина из Новосибирска

От Covid-19 умер 36-летний мужчина из Новосибирска
От Covid-19 умер 36-летний мужчина из Новосибирска
Сегодня, 11:41ОбществоФото: pixabay.com
За минувшие сутки коронавирусом заразились 407 человек.

От коронавирусной инфекции скончался 36-летний новосибирец. Об этом сообщает оперативный штаб на 18 марта 2022.

За последние сутки вирусом заразились еще 407 человек. Вылечились от ковида 320 зараженных.

В ковидные госпитали попали 1 666 больных. Из них 43 – это несовершеннолетние. В реанимационных отделениях находятся 200 человек. К аппарату ИВЛ подключены 27 пациентов.

За минувшие сутки скончались еще 10 человек. Среди них мужчины в возрасте 36, 65, 68, 83, 87 лет и женщины в возрасте 63, 68, 68, 84,89 лет. Общее количество умерших от коронавируса в регионе достигает 5 230 человек.

С начала пандемии зафиксировано 247 384 случая заболевания коронавирусом, в том числе у 35 710 детей. Полностью выздоровели от вируса 26 053 человек.

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