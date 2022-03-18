Созвездие Льва появится с 20 марта в ночном небе над Новосибирском

С 20 марта после Дня весеннего равноденствия в небе над Новосибирском можно будет увидеть созвездие Льва.
Специалист Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал, что март не самый богатый месяц на астрономические события, но после Дня весеннего равноденствия ситуация меняется в положительную сторону.
«У нас есть околополярные созвездия – они в северном полушарии, а есть которые по сезонам разделяются. Астрономическая весна начинается с Дня весеннего равноденствия, тогда мы и начнем встречать весенние созвездия на небе. В небе над Новосибирском на Востоке можно будет разглядеть созвездие Льва – оно находится под «ковшом» Большой медведицы, которую легко можно найти», - сказал Никифоров.
По его словам, увидеть ночью на небе можно будет и созвездия – Чаша, Ворон, Гидра и Дева. Все они хорошо видны из-за того, что нужно будет смотреть на южную сторону неба – она менее засвечена.
Напомним, что День весеннего равноденствия в 2022 году выпадает на воскресенье, 20 марта – этот праздник принято считать началом настоящей весны. После этого события станет заметно, как ночи становятся короче, а день длиннее.