Созвездие Льва появится с 20 марта в ночном небе над Новосибирском

«У нас есть околополярные созвездия – они в северном полушарии, а есть которые по сезонам разделяются. Астрономическая весна начинается с Дня весеннего равноденствия, тогда мы и начнем встречать весенние созвездия на небе. В небе над Новосибирском на Востоке можно будет разглядеть созвездие Льва – оно находится под «ковшом» Большой медведицы, которую легко можно найти», - сказал Никифоров.