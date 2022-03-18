Страны, где работают карты UnionPay в марте 2022: список стран по алфавиту

Так, китайская компания UnionPay International (UPI) дает возможность использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных денежных средств в 180 странах мира. Отметим, что во многих странах валюта транзакций национальная и доллар США. UnionPay работает в недружественных России странах. Например, США, Великобритания, Франции, Германии, Испании, Италии, Чехии и других.