Страны, где работают карты UnionPay в марте 2022: список стран по алфавиту

Благодаря китайской платежной системе UnionPay, можно использовать за рубежом карту «Мир», которая поможет заменить россиянам Visa и Mastercard. Рассказываем, в каких странах работает система UnionPay.
Так, китайская компания UnionPay International (UPI) дает возможность использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных денежных средств в 180 странах мира. Отметим, что во многих странах валюта транзакций национальная и доллар США. UnionPay работает в недружественных России странах. Например, США, Великобритания, Франции, Германии, Испании, Италии, Чехии и других.
Стоит отметить, что на официальном сайте UnionPay International указано, что платежная система работает в 180 странах. Но в самом разделе перечислены лишь 157 стран.
Полный список стран и территорий, где работают карты UnionPay
Австралия, Австрия, Американское Самоа, Афганистан, Азербайджан, Аргентина, Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Бруней, Ботсвана, Болгария, Бенин, Белоруссия, Буркина-Фасо, Бурунди, Багамские о-ва, Вьетнам, Венгрия, Великобритания, Венесуэла, Вануату, Ватикан, Виргинские о-ва, Гамбия, Гана, Гонконг, Германия, Гренландия, Греция, Гернси, Гвинея, Гибралтар, о. Гуам, Грузия, Габон, Голландия, Гвинея-Бисау, Дания, Джибути, Джерси, Египет, Зимбабве, Индонезия, Испания, Иордания, Исландия, Ирландия, Ирак, Израиль, Италия, Индия, Йемен, Канада, Камерун, Катар, Коста-Рика, Камбоджа, Кипр, Куба, Китай, Казахстан, Конго, Коморские о-ва, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Кения, Кувейт, Кыргызстан, Люксембург, Лихтенштейн, Ливан, Либерия, Лаос, Лесото, Макао, Малайзия, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мавритания, Мали, Малави, Мадагаскар, Мьянма, Микронезия, Монголия, Монако, Мексика, о. Мэн, О. Мартиника, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Нигер, Непал, ОАЭ, Оман, О-ва Кука, Пакистан, Португалия, Папуа - Новая Гвинея, Польша, Перу, Пуэрто-Рико, Руанда, О. Реюньон, Румыния, Республика Конго, Республика Корея, Россия, Сингапур, Сирия, Судан, Сенегал, Сейшельские о-ва, Словакия, Сьерра-Леоне, Сан-Марино, США, Сев. Марианские о-ва (Сайпан), Свазилэнд, Словения, Суринам, Соломоновы о-ва, Самоа, Саудовская Аравия, Тайвань, Тайланд, Таджикистан, Турция, Тонга, Того, Танзания, Узбекистан, Уганда, Филиппины, Франция, Фарерские о-ва, Фиджи о-ва, Французская Полинезия, Финляндия, Центральноафриканская республика, Чад, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Южный Судан, Япония.
Более десяти банков в России оформляли кобейджинговые карты UnionPay/«Мир» в марте 2022 года. Выпустить такие карты планирует и «Сбербанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк».