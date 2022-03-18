В Новосибирске активизировались торговцы наклеек и маек со знаком Z

В Новосибирске появились активисты, торгующие из автомобилей атрибутикой со знаком Z. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во Вконтакте.
«На Северо-Чемском жилмассиве появились мамкины бизнесмены», - пишет автор поста.
Сибиряки рассказали, что торговцы предлагают к покупке майки, наклейки и брелоки с буквой Z. Этот знак стал символом поддержки российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.
В комментариях к посту люди разделились на два лагеря. Кто-то осудил подобный бизнес, другие же поддержали:
«Пусть покупают клеят, и майки втридорога скупают».
«Смекнули, на чем можно навариться в данный момент»
«Главное не на диване!»
«Мамкины дома сидят и мамку доят, эти пацаны подрабатывают и главное не отравой банчат».
Напомним, ранее мэр Новосибирска опроверг использование денег из бюджета города на наклейки Z для общественного транспорта.