В новосибирском РЖД назвали причину разбросанных на дороге документов

Разбросанные в четверг, 17 марта, по улице Дуси Ковальчук документы РЖД оказались архивными. Об этом сообщили пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Новосибирцы заметили на дороге возле улиц Дуси Ковальчук и Владимировской, лежащие в грязи документы с подписями РЖД. Бумаги содержали информацию о командировках и платежах сотрудникам.
«Из бортовой «Газели», перевозившей архивные документы, выпала одна из коробок. В них нет секретной информации», - уточнили в РЖД.
Найденные сибиряками бумаги планировали утилизировать. После сообщений в социальных сетях, документы убрали с дороги.