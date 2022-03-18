В новосибирском РЖД назвали причину разбросанных на дороге документов

В новосибирском РЖД назвали причину разбросанных на дороге документов
В новосибирском РЖД назвали причину разбросанных на дороге документов
Сегодня, 06:56ОбществоФото: pixabay.com

В новосибирском РЖД назвали причину разбросанных на дороге документов

Вчера новосибирцы нашли документы с печатью РЖД, разбросанные на проезжей части.

Разбросанные в четверг, 17 марта, по улице Дуси Ковальчук документы РЖД оказались архивными. Об этом сообщили пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Новосибирцы заметили на дороге возле улиц Дуси Ковальчук и Владимировской, лежащие в грязи документы с подписями РЖД. Бумаги содержали информацию о командировках и платежах сотрудникам.

«Из бортовой «Газели», перевозившей архивные документы, выпала одна из коробок. В них нет секретной информации», - уточнили в РЖД.

Найденные сибиряками бумаги планировали утилизировать. После сообщений в социальных сетях, документы убрали с дороги.

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