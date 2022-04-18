Как правильно соблюдать Великий пост в Страстную неделю 2022 года

Великий пост в 2022 году продолжается до 23 апреля, поэтому верующим перед Пасхой еще необходимо соблюдать его и не употреблять некоторую пищу

В последнюю неделю Великого поста в 2022 году, которую называют Страстной неделей, верующим запрещено употреблять продукты животного происхождения – мясо, рыбу и рыбные продукты, молоко, а также яйца. В этот период также нельзя пить алкоголь, а питание в пост на Страстной неделе становится еще более строгим в связи с тем, что люди вспоминают трагические события, связанные со смертью Иисуса Христа. Что можно есть на Страстной неделе в 2022 году В Великий понедельник, 18 апреля, необходимо воздержаться от приготовления еды. Можно поесть сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи и мед. Принимать пищу стоит один раз в сутки, но есть исключение для детей, беременных женщин, больных и пожилых людей. В Страстной вторник и Страстную среду соблюдается такой же рацион. Принимать пищу можно один раз – вечером. В Страстной или Великий четверг, 21 апреля, считает, что вода обретает целебные и очистительные свойства. В этот день можно поесть два раза горячую пищу, добавляя в блюда постное масло, а также выпить немного разбавленного с водой вина. С этого дня также начинается подготовка к Пасхе – люди пекут куличи, готовят творожные пасхи и красят яйца. Великая пятница, 22 апреля 2022 года – это особый день в церковном календаре. В этот день Иисус Христос был распят на кресте у горы Голгофы. В память об этом соблюдается очень строгий пост – многие люди воздерживаются от еды и не пьют даже воду. В Страстную субботу, 23 апреля, рекомендовано сухоядение – это последний день Страстной недели. В это время уже не предполагается никаких ограничений в питании, а пост заканчивается в полночь. Напомним, что православные верующие в последнюю неделю перед Пасхой вспоминают последние дни земной жизни Христа, а также его смерть на кресте и погребение – эти дни называют Страстной неделей или Страстной седмицей. Что нельзя делать в это время – в материале Atas.info.

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